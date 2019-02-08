В Москве построят 50 новых станций метро — Собянин

Москва, , 17:26 — REGNUM В ближайшие 5 лет в Москве построят 50 станций метро, сообщил 8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии Стройкомплекса столицы в парке «Зарядье», передаёт агентство «Москва».

"Мы с вами, конечно, совершили подвиг, построив за предыдущие годы около 40 станций. Дело-то в том, что в ближайшие пять лет нам предстоит построить ещё 50», — сказал мэр.

Он напомнил, что 2018 год был Годом метро, и городу удалось открыть 17 станций.

По словам Собянина, часть новых станций уже находится в стройке. Планы по строительству всех объектов подкреплены финансовыми средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в метро Москвы тестируют поезд «Москва-2019».

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