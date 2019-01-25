Трещина на здании в Москве могла появиться из-за прокладки метро

Москва, , 18:20 — REGNUM В Москве происходит оседание грунта и появляются трещины на домах, сообщает 25 января телеканал «360». По данным СМИ, в экстренные службы поступило не менее трёх заявок.

«В одном из домов появилась трещина в фундаменте, в дверях внутри этого здания заклинивает звонки», — говорится в материале.

Кроме того, «прокладка тоннеля стала причиной появления огромной трещины с первого по четвертый этаж в здании автобазы, расположенной в том районе».

«В связи с ситуацией, возникшей при строительстве участка метро от станции «Текстильщики» до станции «Нижегородская», сообщаем следующее. При проходке тоннеля метро тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) встретил «водяную линзу». В результате произошел незначительный прорыв грунта, объемом порядка 10 куб. м. Специалисты-метростроители приняли меры по защите тоннеля. Сейчас ситуация стабилизирована, последствия устраняются. Пострадавших нет», — цитирует пресс-службу оператора строительства метро АО «Мосинжпроект» агентство «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сотрудники МЧС проверяют информацию о трещине на здании. Повреждение возникло по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, дом 6. В этом месте находится промышленная территория.

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