В Госдуме предложили альтернативу ЕГЭ для московских школьников

Москва, , 10:54 — REGNUM Система образования в Москве позволяет ввести в столице альтернативную итоговую аттестацию вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом журналистам заявил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

«Мэр Москвы Сергей Собянин предложил заменить ЕГЭ на систему электронного портфолио… Это знак о том, что система образования Москвы намного более передовая чем по всей остальной стране», — отметил Чернышов.

По его словам, такие нововведения помогут выявить талантливых детей на ранней стадии и обеспечить им получение качественного образования в любом вузе, вместо того, чтобы сдавать ЕГЭ.

«Но некоторые чиновники из образования не видят иной альтернативы единому государственному экзамену. Поэтому Министру просвещения Васильевой и руководителю департамента образования и науки города Москвы Калине готов запрос о том, чтобы рассмотреть возможность установления в Москве зоны альтернативной итоговой аттестации школьников, чтобы школьники могли сами выбирать, как определять свою судьбу. Либо по формату написания экзамена повышенного риска — ЕГЭ, — где за три часа будет решаться их судьба, либо планомерно участвуя во всех активностях, развиваясь как всесторонняя личность, показывать свою конкурентоспособность», — отметил Чернышов.