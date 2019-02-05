Раскрываемость ложных сообщений о терроризме в РФ остаётся низкой — эксперт

Москва, , 16:48 — REGNUM Заведомо ложные сообщения об акте терроризма в Москве и ряде других регионов России вызваны в первую очередь рассогласованностью реализации мер профилактического воздействия, что является следствием ненадлежащего взаимодействия правоохранительных органов.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Галина Костылева, комментируя звонки о минировании свыше 100 зданий в московском регионе 5 февраля.

Она привела данные официальной статистики ФКУ «ГИАЦ МВД» за 2017 год, когда по России было зарегистрировано 3027 случая заведомо ложного сообщения о терроризме. Из них только 789 уголовных дел направили в суд с обвинительным заключением (обвинительным актом), и число выявленных лиц, совершивших преступления, составило 836. При этом было приостановлено производством за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, — 148 дел.

За аналогичный период 2018 года количество зарегистрированных преступлений составило — 1530, из них направлено в суд — 677 уголовных дел.

«Несмотря на то, что число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 50%, можно констатировать, что раскрываемость обозначенных преступлений достаточная низкая», — отметила Костылева.

Она уточнила, что причастным к совершению звонков о минировании объектов злоумышленникам может грозить наказание от трёх до десяти лет лишения свободы или штрафы в зависимости от тяжести наступивших последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за анонимных сообщений из зданий в столичном регионе были эвакуированы несколько тысяч человек. Звонки поступали в места массового пребывания людей — в основном школы и торговые центры.

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