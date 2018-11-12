«Руководителем», развалившим птицефабрику Оренбуржья, занимаются силовики

Сорочинск, Оренбургская область, , 07:00 — REGNUM В Оренбургской области для птицефабрики «Родина», на которой сложилась критическая ситуация, нашли потенциального инвестора. Он готов взять на себя ответственность за восстановление производства и возрождение предприятия. В ближайшее время инвестор приступает к работе, об этом на встрече с рабочими птицефабрики заявил губернатор Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Также глава Оренбуржья подчеркнул, что «руководителем», который обманывал коллектив и развалил производство, занимаются Следственный комитет и прокуратура. И «руководитель» должен ответить по всей строгости закона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее силовики проинформировали, что намерены объявить в розыск Гочу З. Именно его считают руководителем птицефабрики, хотя в документах в числе руководства его фамилии нет.

В ноябре глава СУ СКР по Оренбургской области Сергей Колотов провёл в Сорочинске выездной приём граждан. Среди тех, тех кто пришёл с жалобами, были и птичники. Они просили Колотова оказать содействие в решении вопроса о погашении им задолженности по заработной плате. Работники предприятия отметили, что не получали заработную плату два месяца, долги по ЖКХ растут, платить иные платежи также нет возможности, каждый работник имеет семью, детей и внуков, которых необходимо содержать.

Глава регионального управления СКР поручил подчинённым в рамках расследования уголовного дела решить вопрос о принятии реальных мер по ликвидации имеющейся задолженности по заработной плате работникам ООО «Птицефабрика Родина», а также дать правовую, принципиальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц предприятия, являвшихся руководителями общества, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник главы СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Напомним, фабрика «Родина» испытывает финансовые трудности уже давно. В августе птичники объявляли забастовку из-за невыплаты заработной платы. Следственные органы возбуждали уголовное дело. Работникам вновь пришлось прибегнуть к забастовке с 1 ноября. На предприятии дефицит кормов и массовая гибель истощенной птицы, задержки выплаты заработной латы — всё это спровоцировало протест коллектива.

В областном правительстве отметили, что держат ситуацию на «Родине» на контроле. Несмотря на долги по оплате, сегодня на предприятии есть электро‑ и газоснабжение. С ресурсоснабжающими организациями удалось договориться, что компании не будут отключать электричество и газ. На фабрику завезен корм, рабочим выплачена заработная плата за август и частично за сентябрь. Найдены дополнительные возможности для погашения задолженности по заработной плате: на предприятии есть запасы костной муки почти на 1,5 миллиона рублей. Конкурсные управляющие должны решить задачу по её реализации.

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