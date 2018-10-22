Понедельник, 22 Октября 2018 года
08:47:44 МСК

Кризис на оренбургском заводе: простой, увольнения и перспективы

Экономика

На машиностроительном заводе в Орске в очередной раз продлили срок простоя. Кризис принял затяжной характер. Несмотря на то, что работникам выплачивают две трети среднего заработка, коллектив становится все меньше за счет увольнений по собственному желанию работников

Кризис на оренбургском заводе: простой, увольнения и перспективы
Василий Бакшеев. Завод. 1935

Оренбург, 22 октября 2018, 07:53 — REGNUM  В Оренбургской области АО «МК Ормето-ЮУМЗ» никак не выйдет из простоя. С 12 сентября срок приостановки работы проливается уже третий раз. Причина тому — финансовый кризис. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, срок простоя на крупном восточном предприятии продлен до 5 ноября.

«Пока ситуация не меняется. Производственные мощности остаются без света. Электричество есть только в офисах. В целом обстановка накаляется, потому что коллектив устал от такой ситуации. С начала года уволились 600 человек, за октябрь (время простоя) — 92», — отметил Чирков.

Напомним, что во время простоя рабочие получают две трети среднего заработка. Несмотря на это, народ ищет новую работу, устав от кризиса и простоя, и увольняется с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее работодатель заявлял, что приостановка работы завода — это вынужденная мера, которая позволит стабилизировать ситуацию и сохранить штат, в составе которого есть уникальные рабочие кадры, и их потеря может стать невосполнимой. Позже появился приказ о сокращении 1 тысячи человек. После вмешательства губернатора приказ об оптимизации штата отменен.

В московском представительстве правительства Оренбуржья на 23 октября запланирована встреча руководства Газпромбанка, компании «Т Плюс» и собственников машиностроительного концерна. С банком намерены обсудить вопрос выдачи кредита, а с энергетиками — погашения долга на приемлемых условиях, сообщил Ярослав Чирков.

«После этой встречи, возможно, начнется какая-то положительная динамика, и завод начнет потихоньку выходить из кризисного состояния», — считает лидер оренбургских профсоюзов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября крупное предприятие на востоке региона прекратило производство. Сначала простой объявили до 7 октября, затем — до 21 октября. Сейчас срок вновь продлили. На концерне трудится более 3 тыс. человек. Практически все они (за исключением 200 человек) находятся в вынужденном отпуске с сохранением части заработной платы.

У предприятия возникла многомиллионная задолженность за потребленные ресурсы. На заводе ограничена подача газа, электроэнергии, питьевой воды.

Читайте ранее в этом сюжете: После вмешательства главы Оренбуржья завод отменяет массовое увольнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регионы России в условиях финансового кризиса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить