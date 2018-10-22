Кризис на оренбургском заводе: простой, увольнения и перспективы

Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбургской области АО «МК Ормето-ЮУМЗ» никак не выйдет из простоя. С 12 сентября срок приостановки работы проливается уже третий раз. Причина тому — финансовый кризис. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, срок простоя на крупном восточном предприятии продлен до 5 ноября.

«Пока ситуация не меняется. Производственные мощности остаются без света. Электричество есть только в офисах. В целом обстановка накаляется, потому что коллектив устал от такой ситуации. С начала года уволились 600 человек, за октябрь (время простоя) — 92», — отметил Чирков.

Напомним, что во время простоя рабочие получают две трети среднего заработка. Несмотря на это, народ ищет новую работу, устав от кризиса и простоя, и увольняется с формулировкой «по собственному желанию».

Ранее работодатель заявлял, что приостановка работы завода — это вынужденная мера, которая позволит стабилизировать ситуацию и сохранить штат, в составе которого есть уникальные рабочие кадры, и их потеря может стать невосполнимой. Позже появился приказ о сокращении 1 тысячи человек. После вмешательства губернатора приказ об оптимизации штата отменен.

В московском представительстве правительства Оренбуржья на 23 октября запланирована встреча руководства Газпромбанка, компании «Т Плюс» и собственников машиностроительного концерна. С банком намерены обсудить вопрос выдачи кредита, а с энергетиками — погашения долга на приемлемых условиях, сообщил Ярослав Чирков.

«После этой встречи, возможно, начнется какая-то положительная динамика, и завод начнет потихоньку выходить из кризисного состояния», — считает лидер оренбургских профсоюзов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 сентября крупное предприятие на востоке региона прекратило производство. Сначала простой объявили до 7 октября, затем — до 21 октября. Сейчас срок вновь продлили. На концерне трудится более 3 тыс. человек. Практически все они (за исключением 200 человек) находятся в вынужденном отпуске с сохранением части заработной платы.

У предприятия возникла многомиллионная задолженность за потребленные ресурсы. На заводе ограничена подача газа, электроэнергии, питьевой воды.

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