Горожане объединились ради спасения исторического центра Оренбурга

Оренбург, , 17:04 — REGNUM В Оренбурге возмущение горожан поодиночке градостроительной политикой и ситуацией, которая сложилась с историческом ядром областного центра, вылилось в массовый протест. Неравнодушные жители объединились в инициативную группу «Оренбургский страж», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Доме Советов оперативно отреагировали на появление в городе инициативной группы. Прошла первая встреча. Кабинет не смог вместить всех желающих. Собрались более 50 человек, которые за сохранение исторического ядра. Со стороны чиновников делегацию из председателя комитета по делам архивов Владимира Рубина, и.о. начальника Управления государственной охраны объектов культурного наследия Линизы Абземелевой, и.о. главы Оренбурга Сергея Николаева, руководителя управления имуществом города Дмитрия Цветкова, руководителя управления ЖКХ города Татьяны Малышевой возглавляла министра культуры и внешних связей региона Евгения Шевченко. Встреча длилась долго, говорили много, чиновники рапортовали о своих действиях. И вроде действия со стороны властей есть, но эффект от них такой, что заставил активных горожан заявить о себе и своих требованиях — они не позволят уничтожать уникальное лицо города.

В минкульте подчеркнули, что постановлением правительства Оренбургской области от 2013 года историческое ядро Оренбурга было признано историческим поселением регионального значения. В настоящее время министерством готовится проект нормативно-правового акта об утверждении предмета охраны исторического поселения и требований к градостроительным регламентам в его границах.

«Думаю, что в следующем (2019) году он будет утверждён, чем окончательно укрепит позиции исторического центра Оренбурга», — сказала Евгения Шевченко.

Пока позиции не укреплённые, горожане опасаются неприятных неожиданностей. Образца советского классицизма город уже лишился. Монументальное здание, где располагалась дача КПСС, сровняли с землёй. И что толку от судов, когда ценной застройки в природе больше нет.

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Инициативная группа готова взять в свои руки патрулирование пустующих домов, которые являются объектами культурного наследия и ценными застройками. Выделение 2 млн рублей из муниципальной казны на охрану более 60 домов вызвало много вопросов. Периодическое патрулирование казаками не гарантирует сохранности зданий. Варвары и бомжи всё равно проникают внутрь и занимаются вредительством. Поэтому активисты готовы взять на себя мониторинг состояния расселённых домов, а о выявленных фактах вандализма сообщать в правоохранительные и надзорные органы, добиваясь возбуждения уголовных дел по статье «Халатность» в отношении чиновников, ведь собственником домов является мэрия, а ответственность за сохранность несёт именно собственник.

«Оренбургский страж» ждёт с нетерпением назначения нового главы города и надеется, что в ближайшем будущем будет сформирована профессиональная чиновничья команда. Особое внимание инициативной группы приковано к комитету по управлению имуществом и департаменту градостроительства и архитектуры. Активисты считают, что городу необходим как воздух профессиональный главный архитектор, а в помощь ему нужны достойные консультанты, такие как, например, Александр Агафонов, который с 1980 по 1990 годы занимал должность главного архитектора города.

Напомним, до 23 декабря в Оренбурге комиссия по отбору кандидатов на пост градоначальника должна определить двух претендентов, а горсовет проголосовать за одного из них. Местные эксперты считают, что главой города станет Дмитрий Кулагин, который сейчас занимает должность вице-губернатора.

Ряд оренбуржцев считает, что с новым назначением город начнет развиваться, и власть сможет вернуть доверие населения. Отчасти из-за отсутствия доверия предпринимательское сообщество не откликнулось на предложение муниципалитета брать пустующие исторически дома на условиях льготной аренды. Бизнесмены опасаются, что при вложении денег в реставрацию зданий чиновники могут изменить условия и отобрать приведённое в порядок здание. Кроме того, загвоздкой являются и существующие условия: аренда за рубль подразумевается с момента окончания реставрации.

По мнению инициативной группы «Оренбургский страж», мэрия как собственник должна быть заинтересована в привлечении инвестиций, поэтому по-хозяйски обязана взглянуть на ситуацию. Предпринимателям нужна помощь. Например, на условиях частно-государственного партнёрства можно заказывать проект ремонтно-реставрационных работ, который стоит баснословных денег. Редко какой бизнесмен осилит и проект, и реставрацию. А домов в городе, нуждающихся в ремонте, множество. Аренда за рубль должна действовать сразу, а не по прошествии периода ремонта.

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В планах «Оренбургского стража» — создание интерактивной карты исторических домов. При этом они намерены ориентироваться на лучшие практики других регионов. Каждый уникальный дом, в котором отражена история города, будет взят на контроль общественников, обещают в инициативной группе. Если один в поле не воин, то объединение оренбуржцев должно заставить чиновников не только задуматься над тем, что лицо Оренбурга утрачивает неповторимый красивый внешний вид, но и начать действовать с положительным эффектом, а не во вред, «выковыривая» ценные застройки и заселяя историческое ядро типовыми многоэтажками и офисными зданиями с изобилием стекла вопреки стилю исторических застроек.

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