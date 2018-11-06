Министр Оренбуржья отпущен из-под ареста под залог в 1,4 млн рублей

Оренбург, , 11:05 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 6 ноября, суд удовлетворил ходатайство адвокатов министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаила Маслова об изменении меры пресечении. Судебная инстанция отказала в удовлетворении ходатайства следствия, которое настаивало на продлении срока домашнего ареста. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города, Маслов отпущен из-под домашнего ареста под залог в 1,4 млн рублей.

Стоит отметить, что изначально сторона защиты просила отпустить Маслова под поручительство пяти высокопоставленных оренбуржцев, среди которых вице-губернатор, депутат заксобрания, глава вуза и председатели общественных организаций. Следователь мотивировал своё ходатайство тем, что дело — сложное, предстоит ещё ряд допросов должностных лиц региона. Между тем, обвиняемый в коррупции министр сообщил, что с 10 июля с ним провели только четыре следственных действия. Адвокаты, в свою очередь, заявили, что замкнутое пространство негативно сказывается на здоровье Михаила Маслова.

Напомним, что Михаил Маслов был задержан 14 июня. Суд вынес постановление о заключении под стражу. Впоследствии меру пресечения смягчили, и Маслов был отправлен под домашний арест. 6 сентября срок домашнего ареста продлили до 6 ноября.

Глава минсельхоза области обвиняется в получении взятки и крупном мошенничестве в составе группы лиц. Речь идёт о махинациях с субсидиями. По этому же делу проходит и учредитель селекционно-гибридного центра «Вишневский» Виктор Железнов. 9 августа он отпущен из-под стражи под залог в 5 млн рублей.

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