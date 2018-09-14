Авиакомпания «Ямал» аннулировала рейсы по маршруту Орск-Москва

Орск, Оренбургская область, , 09:26 — REGNUM В Орске Оренбургской области после катастрофы с АН-148 никак не стабилизируется ситуация на рынке пассажирских авиаперевозок. АК «Ямал», с которой достигли договоренности о регулярных рейсах, отказалась от маршрута Орск-Москва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Международного аэропорта «Оренбург», в чей состав входит орский филиал.

По словам пресс-секретаря оренбургского аэропорта Елены Елимовой, АК «Ямал» заявила, что отменяет авиарейсы с 1 по 27 октября. С самой компании корреспонденту ИА REGNUM заявили, что отказываются полностью от работы в Орске. Пассажиры могут вернуть билеты по месту их приобретения. Напомним, минимальная стоимость билетов с учетов сборов составляла 7100 рублей.

Сейчас на рынке авиаперевозок остался один перевозчик — АК «Икар». Стоимость билетов варьируется от 7000 до 32 тыс. рублей (без учета сборов и багажа).

Напомним, что после авиакатастрофы с самолетом АН-148, выполнявшим рейс Москва-Орск 11 февраля 2018 года и потерпевшим крушение в Подмосковье (погиб 71 человек) в Орске возникли проблемы с поиском нового авиаперевозчика. Кратковременно работала АК «Ижавиа», затем примерно три месяца рейсы выполняла АК «Нордавиа». С 13 июня примерно на два месяца авиасообщение Орска с Москвой прервалось. Люди были вынуждены летать в столицу России из Оренбурга, где расположен ближайший аэропрт.

Читайте ранее в этом сюжете: Долгожданный рейс: авиасообщение Орска с Москвой восстановлено