Внешэкономбанк требует признать банкротом завод в Оренбуржье

Орск, Оренбургская область, , 10:17 — REGNUM Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» подала исковое заявление в Арбитражный суд Оренбургской области, где требует признать банкротом ТПК «Орские заводы». Сумма требований составляет 936 496 804,3 рубля.

По данным открытых источников, в 2012 году ООО «Орский завод холодильников» было признано банкротом. В 2014 году на площадке ООО «ТПК «Орские заводы» было возобновлено производство холодильников. Для этого «Внешэкономбанк» выделил предприятию кредит на 920 млн рублей.

В рамках сотрудничества с «Внешэкономбанком» в сентябре 2016 года в Оренбургской области появилось новое производство. На предприятии ТПК «Орские заводы» состоялся запуск технологической линии по изготовлению бытовых плит. На торжественном открытии присутствовали губернатор Оренбургской области Юрий Берг, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков. Запуск нового производства охарактеризовали как значимое событие для развития конкретного предприятия, региона и страны. Это 180 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет, стабильно работающее предприятие. Однако уже к концу года стало известно о задержке зарплат работникам торгово-промышленной компании «Орские заводы».

В августе 2018 года с трудовым коллективом завода встретилась делегация чиновников во главе с губернатором. Было отмечено, что ООО «ТПК Орские заводы» переживает кризисный этап. Беспокойство за простаивающее производство и за свою работу стало причиной того, что более 40 человек подписали обращение к главе Оренбуржья губернатору Юрию Бергу, где просили о помощи. Речь шла о необходимости проведения аудита предприятия, его производственных мощностей и возможностей, чтобы понять — какие меры надо предпринимать для выхода из кризиса. Берг подчеркнул, что готов бороться за предприятие, вплоть до обращения к президенту России Владимиру Путину.

В конце октября 2018 года губернатор вновь посетил орский завод холодильников, где обсудил с руководством положение дел на предприятии. Юрий Берг вновь заявил, что производство холодильников и бренд «Орск» должны быть сохранены.