Москва движется семимильными шагами в будущее. Об этом говорится в докладе столичного мэра Сергея Собянина премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Градоначальник рассказал председателю правительства об успехах, достигнутых в социально-экономическом развитии мегаполиса в 2018 году, в том числе о внедрении ряда инноваций в системе образования, а также о ходе реализации проекта по восстановлению и развитию ВДНХ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

И вот глава столицы уже поучает главу правительства, как добиться вложений в основной капитал: для этого нужно подвести к месту инфраструктуру, и оно «оживёт». Другой бы начальник на назидание подчинённого возмутился, но не Медведев. Он лишь повторил показатели, написанные в презентации, и признался, что лично наблюдает за изменениями в Москве, совершая над ней полёты.

Да, Москва имеет успехи по критериям, используемым для оценки эффективности региональной власти. Однако умалчивается, какими средствами достигаются эти цели. А средство, собственно, одно — масштабное наступление на права и интересы граждан.

Так, Собянин рассказывает Медведеву о рекордах по строительству объектов инфраструктуры. Причём делается это с ограниченными вложениями: Москва даёт рубль, инвестор — пять. Но объекты инфраструктуры — это не торговые центры, не заводы. Это, как правило, места общего пользования, часто бесплатные и доступные для всех. Какой резон в это вкладываться?

Завесу правды приоткрывает диалог префекта Западного административного округа с жителями, состоявшийся в конце ноября. Граждане задали чиновнику вопрос о трёх высотных домах, почему-то присутствующих в проекте объекта инфраструктуры — транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект». Вот что они услышали в ответ:

«Метро сегодня в городе строится очень большими темпами, а Западный административный округ — самая большая строительная площадка. Денег в бюджете на это не хватает. Поэтому китайцы, которые строят метро, строят за свои деньги. И, как компенсация, им предоставляется возможность построить какое-то жильё, продать и компенсировать свои затраты. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю, как это есть».

(сс) philm1310 Проговорился

Эти слова получили огласку лишь потому, что один из участников встречи записал их на мобильный телефон и выложил в сеть. О таких схемах не услышишь ни в отчётах, ни в пресс-релизах, ни в выступлениях, ни тем более в докладах главе правительства. Более того, когда ИА REGNUM обратилось за комментарием в департамент строительства Москвы, направив официальный запрос, в ответе вопрос возможной сделки с партнёрами из Китая обошли, не подтвердив и не опровергнув доводы.

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А ведь сам же Стройкомплекс Москвы рассказывал о приходе в российскую столицу метростроителей из Поднебесной, компании China Railway Construction Corporation (CRCC). В октябре 2018 года сайт структуры мэрии опубликовал следующий комментарий главного инженера оператора строительства Московского метрополитена, АО «Мосинжпроект» Николая Бабушкина:

«China Railway Construction Corporation — вторая крупнейшая государственная строительная компания КНР, которая занимается созданием железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др. В Китае она построила 65% всех линий подземки. Мы позвали их для того, чтобы обменяться опытом, посмотреть, как они работают».

Как в реальности выглядят переговоры с инвесторами, рассказал 8 декабря сам Сергей Собянин. Побывав в конно-спортивном комплексе «Битца» в Чертаново, он признался, что обсуждал его восстановление с владельцами частных капиталов.

«Несколько лет мы вели переговоры с инвесторами, чтобы они взяли на себя восстановление «Битцы». Но все переговоры в итоге сводились к одному: давайте мы здесь построим жилье, торговый комплекс, а для лошадей оставим на задворках пару манежей. А еще лучше — переведем их куда-нибудь в область или в Новую Москву», — написал мэр Москвы в личном блоге.

Mos.ru КСК «Битца»

Он добавил и даже выделил полужирным шрифтом, что выступает «категорически против коммерческой застройки территории Битцы». Поэтому инвесторам, разумеется, в их предложениях было отказано, и именно поэтому о них решился рассказать глава столицы.

Не будет большим преувеличением представить, что остальные беседы проходят по схожему сценарию. Но в отличие от конного комплекса, построенного к Олимпиаде-80, другие места Москвы не всегда хранят историю и несут уникальную социальную функцию.

Плохо ли, что столица России активно застраивается? Безусловно, есть много плюсов. Выигрывают приобретатели нового жилья, экономика, инвесторы. Проигрывают лишь те, кто раньше там жил, гулял, дышал простором. Но их мнение не выгодно и всегда продавливается.

Иногда вероломно и с явными организационными просчётами, как в Кунцево. Долгие годы перспектива расселения пятиэтажных кварталов висела в воздухе, но вот появился инвестор — и всё, о людях забыли. Вплотную к нерасселённым домам, на территории зелёной зоны ставится ограждение и объявляются планы по строительству 26-этажной высотки. Власть действует предельно бездушно, на контакт не идёт, любые попытки выразить несогласие встречает орда охранников, полиция и примитивный алгоритм разъяснений от пиар-службы, не предполагающий диалога.

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Людей можно понять, после многих лет неопределённости они как минимум не доверяют ни власти, ни бизнесу. Где гарантия, что после строительства высотки их не выдавят из квартир на ещё худших условия, чем это предлагается сейчас? Или вовсе в связи с новым кризисом заморозят всё как есть, жильцы останутся в старых домах без сквера и со свечкой-доминантой стена к стене?

Цитата из к/ф «Обломок империи». реж Фридрих Эрмлер. 1929. СССР Новые постройки

По сути, власти Москвы показали, что их в этом вопросе остужает лишь юридическая сторона вопроса. И то, видимо, лишь потому, что федеральные законы пока разрабатывают и принимают не они. По крайней мере Собянин уже выступил с более чем определённым посланием. 23 ноября после участия в Госсовете мэр столицы вышел за сферу прямой компетенции и в эфире «Москва 24» пожаловался на «системные проблемы» в законодательстве, которые связаны «с вопросами градостроительной деятельности, государственных закупок, земельного законодательства, законодательства, связанного с другими областями, которые прямо влияют на процедуры, сроки выполнения тех или иных задач».

То есть законы, получается, сдерживают мэрию от по-настоящему больших, головокружительных свершений? Трудно даже представить, куда заходят мысли московской власти, если им тесно в правовом поле.

Давайте вспомним другой проект мэрии, Московскую электронную школу (МЭШ). В нём компьютер, пока лишь частично, взял на себя педагогическую функцию. Сначала против новинки роптали, но в мэрии придумали систему вознаграждений, переманив преподавателей на свою сторону. И вот уже во всех школах Москвы стоят электронные интерактивные доски, у учеников планшеты. Хотя нормами предусмотрено сочетание электроники с традиционным инвентарём, на практике этим пренебрегают.

У школьников появились проблемы со зрением. Бабушка одного из таких учеников пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM на окулиста, к которому обратилась за помощью вместе с внуком. Глазной врач посоветовал ребёнку сесть за первую парту, чтобы лучше видеть, тогда как именно на ней нагрузка на зрение от интерактивной доски наиболее чувствительная.

Mos.ru МЭШ

Бывшая гимназистка рассказала корреспонденту, что сменила учебное заведение после прихода в него МЭШ. Она ушла в православную школу, где образование пока традиционное.

Жалуются, что родителей поставили перед фактом о введении электронных досок непосредственно перед началом учебного года. И тех, кто недоволен, власти попросту игнорируют. Наиболее активные объединились в группу «Стоп, МЭШ» в Facebook.

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Корреспондент ИА REGNUM обратился в департамент образования Москвы с вопросами, проводилась ли медицинская экспертиза перед внедрением системы в школах, есть ли медицинский и психологические оценки практики использования МЭШ? Проходили или нет общественные слушания? Пока департамент образования хранит молчание, расходуя отведённые по закону для ответа дни, мэр Москвы хвалится «инновациями» премьер-министру:

«В Хельсинки недавно завершился большой конгресс мирового образования. Московская электронная школа признана одним из лучших образовательных проектов мира. Он сам по себе интересен и имеет огромный масштаб. Вряд ли какая-либо страна может похвастаться этим, потому что у нас система образования централизована и объёмна. Больше миллиона учащихся в этой системе».

Медведев, увы, ни про здоровье детей, ни про добровольность практики не спросил.

Как рассказал Собянин, следующий шаг МЭШ — «попытаться внедрить электронные задания, домашние задания, электронные контрольные и формировать уже на этой базе электронное портфолио, чтобы в течение всего времени мы знали об учащемся и он накапливал свой портфолио, чтобы, может быть, учитывать эти знания при поступлении в вузы».

Человек даже не достиг совершеннолетия, но, получается, у него будет уже электронное портфолио, по которому его станут оценивать другие люди, и решают это не родители, а мэрия Москвы?

Как поступают власти Москвы, когда закон на их стороне, а с мнением населения вообще можно не считаться? Более решительно. Например, резко ужесточают условия парковки в центре города: взвинчивают стоимость, сокращают бесплатное время остановки, отменяют бесплатное воскресенье. И всё это, основываясь на исследовании РЭУ имени Плеханова. Зачем и под какие задачи такие анализы проводятся, если под их предлогом власть принимает непопулярные, но выгодные для себя решения, — уравнение с одним неизвестным.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

И даже не смутили однобокие выводы исследования. Если их упростить, авторы говорили, что есть крытые парковки, они пустуют, есть уличные, они забиты — нужно удвоить цену уличных, чтобы они сравнялись с крытыми. Механизмы удешевления крытой парковки даже не стали темой обсуждения.

На этом фоне формальностью выглядит решение оснастить всю территорию Москвы системой распознавания лиц. Якобы это поможет найти всех преступников. Работы планируют завершить уже в 2019 году.

«Думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов, которые ошибочно считают, что могут затеряться в мегаполисе», — заявил Собянин.

Система распознавания лиц в мире не нова, она используется, к примеру, на стадионах и массовых мероприятиях. Власти Москвы хотят стать новаторами и внедрить её повсеместно. Но для тех, для кого она предназначена, опасных преступников, уже существуют системы обхода. Например, маски URME, придуманные ещё в 2014 году. Они полностью копируют лицо своего создателя, американского художника Лео Сельваджио. И незаметны не только камерам, но и пешеходам на улице, случайно встреченным сотрудникам полиции. Разве что дети обращают внимание на подвох. Такими выводами завершился в ноябре эксперимент The Village, чей корреспондент неделю ходил по Москве в этой маске. Совершал покупки, миновал пункты охраны, пользовался общественным транспортом и даже общался с сотрудниками правопорядка.

Очень быстро настоящие преступники начнут пользоваться защитой и снова станут неуязвимы для системы. Начнут ли её использовать против административных правонарушителей, беглецов от службы судебных приставов — должников за коммуналку или алименты — вопрос времени. Но самое страшное, не станет ли она орудием в руках должностных лиц, источником личного обогащения, инструментом расправы с неугодными или просто сервисом слежения за конкурентами, коллегами, жёнами? Во что превратится наша жизнь?