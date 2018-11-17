Стоп МЭШ! Кто ответит за ослепление детей в школах Москвы?

Ольга Аверина, , 13:00 — REGNUM

С началом процесса реорганизации (слияния, присоединения) учебных учреждений в Москве, который стартовал в 2011 году родителям школьников и воспитанников детских садов периодически приходится сталкиваться с рядом проблем, которые, в подавляющем большинстве не удается решить. Если проблема сокращения количества воспитателей, младших воспитателей в группах, многим казалась надуманной, то уже над вопросом питания родители задумались всерьез. В результате реформы, в учебных учреждениях были упразднены или сведены к минимуму пищеблоки. Питание детям — как в дошкольных учреждениях, так и в школах уже которых год поставляют комбинаты. Качество питания оставляет желать лучшего: соки вместо компотов, однотипная еда, — это та немалая часть претензий, которые родители предъявляют к поставляемому питанию. В некоторых дошкольных учреждениях и школах удалось договориться с руководством и ввести возможность альтернативного поставляемому комбинатом питания, с правом выбора меню для конкретного ребенка. Однако, на этом проблемы в образовательных учреждениях не заканчиваются.

С 2016 года в Москве введена программа «Московская электронная школа» (МЭШ). Авторы проекта и лично глава департамента образования Исаак Калина называют ее единой электронной образовательной средой, раскрывающей новые возможности взаимодействия учеников, их родителей и учителей. В системе МЭШ, по словам авторов и, уже пользующихся ею учителей, можно разработать сценарий урока, а коллеги могу воспользоваться этим сценарием. По состоянию на май 2018 года около 200 учителей получили грант за разработку электронных сценариев урока. При этом каждый грант — это 100 тысяч рублей. Неотъемлемым атрибутом МЭШ сегодня является интерактивная панель, или как называют ее чаще — электронная доска.

«Современная классная доска представляет собой, по сути, очень большой планшет с полноценным выходом в Интернет с огромным изображением, видным с любой парты», — пояснил Исаак Калина в интервью rg.ru.

Практически одновременно с внедрением современных досок в московские школы, родители московских учеников начали объединяться в сообщества и предпринимать пока что тщетные попытки избавиться от этих досок. Первое, что заметили родители — это то, что доска бликует и глаза детей быстро устают. Но не каждый учитель готов отказаться от доски, ведь решением департамента образования

«учителям, работающим с технологиями МЭШ, будет выплачиваться ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Для данных целей на 2019 год заложено 9 млрд. 611 млн. рублей и по 9 млрд. 899 млн. рублей на 2020 и 2021 годы», — написала на своей странице Facebook Ольга Ярославская, депутат Мосгордумы и директор школы 1258 «Профиль Куркино».

В сети Facebook неравнодушные родители и учителя создали группу «СТОП МЭШ», где делятся опытом работы с досками и пытаются найти выход из ситуации. Один из учителей признается:

«Повысилась утомляемость глаз, сухость. При обследовании у офтальмолога, обнаружили патологические изменения в роговице глаза. Врач рекомендовал постоянно капать глазные капли 5−6 раз в день, причем не дешёвые. Никаких нормативных документов (по использованию досок) нет, есть лобби. Доска греется, мерцает после включения первые 20−30 минут».

Преподаватель Александр Черечукин обращает внимание на тот факт, что эти интерактивные панели должны использоваться не вместо, а вместе с традиционной доской.

«Доска была бы хороша, если бы стояла отдельно и использовалась иногда, но не каждый урок!», — сказал он.

Другой активный участник группы также обращает внимание, что постоянное использование электронной доски практически полностью испортит глаза, а использование попеременно с традиционной доской практически невозможно с соблюдением всех правил и норм. Дело в том, что меловая доска должна освещаться, а электронная должна висеть в полутемноте, для улучшения контрастности. Это в свою очередь означает, что парты и тетради на них будут освещаться в меньшей степени, что приведет к напряжению зрения при записях. Помимо этого, доску невозможно отрегулировать так, чтобы всем семи партам было одинаково контрастно и видно. Те дети, которым по зрению рекомендовано сидеть впереди — нельзя сидеть перед электронной доской близко.

Отдельной проблемой является внедрение в системе МЭШ личных планшетов, чтобы задания делать не в тетрадях, а на этих устройствах. Система сама проверяет и в некоторых случаях выставляет оценки. Это, по мнению противников МЭШ приведет к уничтожению педагогики в целом, поскольку мы сегодня наблюдаем плавный переход на самообучение.

На днях, как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети Twitter, что в топ-100 главных мировых проектов вошли МЭШ и «Медицинский класс в московской школе». Собянин поздравил коллег с «международным признанием».

Тем временем обеспокоенные здоровьем своих детей родители собирают подписи на change.org, в том числе в прокуратуру и президенту с требованием обязательно «страховать жизнь и здоровье детей школьного возраста, получающих образование с использованием инструментов проекта МЭШ, за счет средств бюджета города Москвы». Пока безрезультатно.