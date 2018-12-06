В мэрии Москвы не опровергли переговоры «метро в обмен на небоскрёбы»

Москва, , 11:07 — REGNUM Заявления о схеме расчётов с инвесторами из Китая, занятых строительством московского метрополитена, не опровергли в департаменте строительства Москвы. Ответ на официальный запрос поступил корреспонденту ИА REGNUM.

Корреспондент попросил прокомментировать слова префекта Западного административного округа Алексея Александрова, сказанные им на встрече с жителями в конце ноября. В ответ на недовольство жителей района Раменки, которым не понравилось присутствие в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект» трёх высотных зданий, чиновник сказал:

«Метро сегодня в городе строится очень большими темпами, а Западный административный округ — самая большая строительная площадка. Денег в бюджете на это не хватает. Поэтому китайцы, которые строят метро, строят за свои деньги. И, как компенсация, им предоставляется возможность построить какое-то жильё, продать и компенсировать свои затраты. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю, как это есть».

Разговор записал на видео один из участников встречи и выложил в сеть.

В запросе ИА REGNUM руководителю департамента строительства Москвы Андрею Бочкарёву были заданы такие вопросы:

1. Действительно ли в Москве используется описанная выше технология расчётов?

2. Предназначены ли три высотных здания по проекту ТПУ «Мичуринский проспект» для расчётов с китайскими бизнесменами по строительству метрополитена?

3. Какие высотные здания в Москве планируется построить для расчётов с китайскими бизнесменами?

«В настоящее время проект планировки территории ТПУ «Мичуринский проспект» не утверждён», — сообщили в ответе на запрос.

Кроме того, были названы даты ввода двух станций метро «Мичуринский проспект» и указана городская программа, по которой осуществляется бюджетное финансирование строительства объектов метрополитена.

Добавим, что работами по прокладке метрополитена в Москве занимается подрядчик из Китая — компания China Railway Construction Corporation (CRCC).

«China Railway Construction Corporation — вторая крупнейшая государственная строительная компания КНР, которая занимается созданием железнодорожной инфраструктуры, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и др. В Китае она построила 65% всех линий подземки. Мы позвали их для того, чтобы обменяться опытом, посмотреть, как они работают», — рассказал главный инженер АО «Мосинжпроект» (оператор строительства московского метро) Николай Бабушкин в интервью порталу Стройкомплекса Москвы в октябре 2018 года.