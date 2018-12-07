Мэр Москвы рассказал Медведеву о хорошей стороне МЭШ

Москва, , 18:08 — REGNUM Московская электронная школа признана одним из лучших образовательных проектов мира, сообщил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стенограмма разговора опубликована на официальном портале правительства России.

Собянин сказал главе правительства, что хотел бы «обратить внимание на некоторые инновации». Московская электронная школа (МЭШ), отметил мэр, признана одним из лучших образовательных проектов мира на конгрессе мирового образования в Хельсинки.

«Он сам по себе интересен и имеет огромный масштаб. Вряд ли какая-либо страна может похвастаться этим, потому что у нас система образования централизована и объёмна», — считает Собянин. Он добавил, что в МЭШ больше миллиона учащихся.

По мнению главы столицы, результаты система даёт неплохие, в качестве примера он назвал результаты московских школьников на олимпиадах и данные опросов родителей о качестве школ, в которых учатся их дети.

В МЭШ, по словам Собянина, с 2017 года созданием электронного контента занимаются не специалисты, а сами учителя и даже ученики, за счёт чего произошёл быстрый рост наполнения.

«В начале 2017 года у нас было 286 скачиваний в месяц, сейчас уже 3,3 млн — это огромное количество, и оно растёт в арифметической прогрессии, практически в геометрической», — рассказал мэр.

При этом авторов контента поощряют в зависимости от числа скачиваний.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы жалуются на недостатки этой системы. В частности, интерактивные доски и планшеты, которыми вынуждены пользоваться школьники и преподаватели. От дополнительной нагрузки у людей устают глаза, детей приводят к окулистам.

В Facebook популярна группа «Стоп, МЭШ», наполненная критическими отзывами.

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