СМИ: Буффон может продолжить карьеру в клубе Чемпионшипа

Рим, , 13:57 — REGNUM Бывший голкипер сборной Италии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон может продолжить свою игровую карьеру в одном из клубов второго дивизиона английского футбола (Чемпионшип), сообщает 23 июня Corriere della Sera.

По данным источника, к 41-летнему игроку проявляет интерес клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».

Также известно, что вратарем интересуются такие клубы как «Атланта», «Брешия», «Пармия», «Порту» и «Флуминенсе».

Отметим, Джанлуиджи Буффон перешел в «ПСЖ» из «Ювентуса» летом 2018 года сроком на один год и в 25 матчах за клуб пропустил 25 мячей. По окончании сезона французский клуб не стал продлевать контракт с футболистом.