Москва, 5 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Одним из приоритетов развития образования в Москве до 2030 года станет помощь школьникам в выборе профессии и их подготовка к поступлению. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он отметил, что для этого школьники будут проходить практикумы по подготовке к ЕГЭ. При этом учебные группы будут сформированы по уровню знаний. Основная школьная программа по-прежнему будет завершаться для учащихся 11-х классов к 1 февраля, после чего они будут заниматься только профильными предметами. А в 9-х классах особое внимание будут уделять ребятам, испытывающим трудности в изучении русского языка и математики.

«Дальнейшее развитие получат предпрофессиональные классы, предлагающие углублённую подготовку к будущей профессии», — подчеркнул Собянин.

Такие школы появятся во всех столичных районах. А уже в этом году во всех учебных заведениях столицы внедрят единый стандарт предпрофессионального образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа− и ИТ-классах.

По словам Собянина, предпринимаются меры и для повышения качества преподавания в столичных школах.

«В помощь им будем внедрять систему индивидуального методического сопровождения, что положительно скажется на эффективности педагогического труда», — отмечается в сообщении.

Ранее Сергей Собянин назвал основную цель развития системы образования в Москве. Он подчеркнул, что столичное образование — безусловный лидер среди регионов России. Вместе с тем, подчеркнул градоначальник, система образования Москвы должна продолжать свое активное развитие. Основной целью развития образования столицы до 2030 года он назвал создание самого лучшего массового образования в качественной инфраструктуре и современной многофункциональной образовательной среде.