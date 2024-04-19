Москва, 19 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. 21 социальный объект построили в Москве с начала года. Об этом сообщил в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, построены, в частности, девять детских садов и три школы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Одна из них, на 1200 учеников, построена инвестором в ТиНАО в рамках программы создания мест приложения труда», — пояснил мэр. Также, рассказал Собянин, завершено строительство трех спортивных объектов, включая спорткомплекс «Раменки».

Всего с начала года в городе ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, причем 1,15 миллиона из них — жилье, в том числе построенное по программе реновации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, до 2032 года в Москве планируется построить более 750 социальных объектов общей площадью 5,5 млн кв. метров,