Москва, 25 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Москве к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов, сообщил 25 апреля мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

По его словам, одна из новых школ откроется в ТиНАО, которую очень ждали жители ЖК «Алхимово» и других окрестных населённых пунктов. Её построили по городской программе создания мест приложения труда. Здание войдёт в состав школы №2083.

Собянин уточнил, что в новом учебном корпусе на 1200 мест предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и робо-класс, а также медиатека, спортивные залы и зал для проведения мероприятий.

На прилегающей территории будут обустроены спортивные площадки с полосой препятствий и всесезонной беговой дорожкой, а также зоны для отдыха, подчеркнул мэр.

Всего с 2011 года в Мосмкве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля мэр Москвы Сергея Собянин сообщил, что одним из приоритетов развития образования в столице до 2030 года станет помощь школьникам в выборе профессии и их подготовка к поступлению. Такие школы появятся во всех столичных районах. А уже в этом году во всех учебных заведениях столицы внедрят единый стандарт предпрофессионального образования в медицинских, инженерных, предпринимательских, психолого-педагогических, медиа− и ИТ-классах.

15 апреля Собянин сообщил, что в «Октябрьском поле» в Москве, первом проекте комплексного развития территорий (КРТ), ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. На сегодня в столице реализуют 75 проектов КРТ ― больше всего на севере столицы (13), на юго-востоке (12) и на юго-западе (10). Общая площадь участков превышает 995 гектаров. На месте старых зданий и складов возведут больше 19,2 млн кв. м недвижимости, почти 4 млн из которых — жильё для участников программы реновации.

Также мэр столицы сообщил, что с начала года в Москве построили 21 социальный объект. Всего с начала года в городе ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, причем 1,15 миллиона из них — жилье, в том числе построенное по программе реновации.