Житель Японии задержан за призыв «не пускать в страну китайцев»
Полиция японского Киото задержала местного жителя за распространение антикитайских листовок на фоне вспышки коронавируса. Мужчине предъявят обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе, сообщает 21 февраля агентство Kyodo.
Служащий местной компании расклеивал самодельные листовки, в которых призывал «не допускать в страну китайцев». Следствию он рассказал, что боялся распространения нового заболевания.
Львовские врачи отпраздновали неприезд сограждан из Китая гимном Украины
Медицинские работники госпиталя в городе Винники Львовской области спели гимн Украины после того, как им объявили, что эвакуированных из Китая украинских граждан повезут не в винниковский госпиталь, а в другое место.
К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил, что за беспорядками в Новых Санжарах могут стоять политики и представители деловых кругов Украины.
В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ
В посёлке Новые Санжары Полтавской области Украины ситуация спокойная, протестующих возле санатория нет.
Захарова сравнила протесты на Полтавщине со Средневековьем
Беспорядки в Полтавской области Украины, связанные с прибытием из Китая украинских граждан, напоминают Европу времён Средневековья. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.
«Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — с иронией добавила Захарова.
Дипломат назвала происходящее на Полтавщине чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества. Вероятно, человечество стоит пугать не китайской угрозой, а «украинской демократией», следует из её комментария.
Вывезенных из Китая граждан Украины будут охранять 300 человек — Гончарук
Граждан Украины и других государств, помещённых в карантин в посёлке Новые Санжары, будут охранять от местных жителей 300 сотрудников Национальной гвардии Украины.
Украинский депутат: санаторий с эвакуированными из Китая угрожают сжечь
Даже в Ухане граждане Украины были бы в большей безопасности, чем среди этих «забитых варваров» в Новых Санжарах, заявил украинский депутат Рады Олег Волошин, комментируя последние события в Полтавской области.
Жителей Новых Санжар поразил не вирус, а «зелёный змей» — МВД Украины
Представитель МВД Украины рассказал, что беспорядки в Новых Санжарах подогревались алкоголем.
Новые Санжары сейчас: пылают баррикады, обезумевшие лица, кровь и дым
«У большинства автобусов выбиты стекла. Люди (прибывшие) прячутся от жителей Новых Санжар, которые закидывают их булыжниками. «Родина» тепло приняла своих граждан: пылают баррикады, обезумевшие от крика и боли лица, кровь, дым и флаг Украины».
Новый случай коронавируса подтверждён в Италии
В Италии у 38-летнего мужчины тест на коронавирус дал положительный результат. Это уже четвёртый подтверждённый случай заболевания в стране. Об этом 21 февраля сообщает газета La Repubblica.
Известно, что житель города Кодоньо в провинции Лоди не посещал Китай. Однако, по его словам, он ужинал с другом, который в конце января вернулся из КНР.
Напомним, жители Новых Санжар начали забрасывать камнями автобусы, в которых привезли их сограждан на карантин, а львовские врачи начали радостно петь гимн Украины, узнав, что карантин проведут в Полтавской области.