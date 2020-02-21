Коронавирус Covid-19 раскалывает общество. К китайцам и эвакуированным из Китая людям стали относиться как к «прокажённым».

На Украине в Новых Санжарах прибытие автобусов с эвакуированными переросло в массовые беспорядки и столкновения с полицией. При этом у вывезенных из Китая людей не было симптомов заражения коронавирусом.

Как общество реагирует на эпидемию — в трансляции ИА REGNUM.

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