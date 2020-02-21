21 Февраля
 
11:55

Житель Японии задержан за призыв «не пускать в страну китайцев»

Полиция японского Киото задержала местного жителя за распространение антикитайских листовок на фоне вспышки коронавируса. Мужчине предъявят обвинение в хулиганском нарушении законодательства о наружной рекламе, сообщает 21 февраля агентство Kyodo.

Служащий местной компании расклеивал самодельные листовки, в которых призывал «не допускать в страну китайцев». Следствию он рассказал, что боялся распространения нового заболевания.

11:54

Львовские врачи отпраздновали неприезд сограждан из Китая гимном Украины

Медицинские работники госпиталя в городе Винники Львовской области спели гимн Украины после того, как им объявили, что эвакуированных из Китая украинских граждан повезут не в винниковский госпиталь, а в другое место.

11:52

Столкновения полиции и протестующих в Новых Санжарах. Фото: Национальная полиция Украины

11:51

К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключил, что за беспорядками в Новых Санжарах могут стоять политики и представители деловых кругов Украины.

11:50

Мария Захарова. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

11:49

В украинском посёлке Новые Санжары обстановка спокойная — СМИ

В посёлке Новые Санжары Полтавской области Украины ситуация спокойная, протестующих возле санатория нет.

11:49

Захарова сравнила протесты на Полтавщине со Средневековьем

Беспорядки в Полтавской области Украины, связанные с прибытием из Китая украинских граждан, напоминают Европу времён Средневековья. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

«Подумаешь, что Средневековая. Европа же», — с иронией добавила Захарова.

Дипломат назвала происходящее на Полтавщине чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества. Вероятно, человечество стоит пугать не китайской угрозой, а «украинской демократией», следует из её комментария.

11:48

Протестующие в Новых Санжарах пытаются остановить колонну автобусов с эвакуированными украинцами из Китая. Npu.gov.ua

11:47

Вывезенных из Китая граждан Украины будут охранять 300 человек — Гончарук

Граждан Украины и других государств, помещённых в карантин в посёлке Новые Санжары, будут охранять от местных жителей 300 сотрудников Национальной гвардии Украины.

11:46

Протестующие в Новых Санжарах пытаются остановить колонну автобусов с эвакуированными украинцами из Китая. Npu.gov.ua

11:43

Украинский депутат: санаторий с эвакуированными из Китая угрожают сжечь

Даже в Ухане граждане Украины были бы в большей безопасности, чем среди этих «забитых варваров» в Новых Санжарах, заявил украинский депутат Рады Олег Волошин, комментируя последние события в Полтавской области.

11:41

Санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах, в который доставили эвакуированных из Китая. Цитата Twitter.com МВД Украины

11:40

Жителей Новых Санжар поразил не вирус, а «зелёный змей» — МВД Украины

Представитель МВД Украины рассказал, что беспорядки в Новых Санжарах подогревались алкоголем.

11:38

Новые Санжары сейчас: пылают баррикады, обезумевшие лица, кровь и дым

«У большинства автобусов выбиты стекла. Люди (прибывшие) прячутся от жителей Новых Санжар, которые закидывают их булыжниками. «Родина» тепло приняла своих граждан: пылают баррикады, обезумевшие от крика и боли лица, кровь, дым и флаг Украины».

11:38

Новый случай коронавируса подтверждён в Италии

В Италии у 38-летнего мужчины тест на коронавирус дал положительный результат. Это уже четвёртый подтверждённый случай заболевания в стране. Об этом 21 февраля сообщает газета La Repubblica.

Известно, что житель города Кодоньо в провинции Лоди не посещал Китай. Однако, по его словам, он ужинал с другом, который в конце января вернулся из КНР.

11:38

Напомним, жители Новых Санжар начали забрасывать камнями автобусы, в которых привезли их сограждан на карантин, а львовские врачи начали радостно петь гимн Украины, узнав, что карантин проведут в Полтавской области.