Пекин, , 04:24 — REGNUM Количество умерших из-за заражения коронавирусом в провинции КНР Хубэй увеличилось до 2346 человек. Об этом говорится в сообщении комитета здравоохранения провинции.

Сообщается, что общее число случаев инфицирования смертельным вирусом возросло до 64 084 человек.

На данный момент из больниц выписаны 15 299 выздоровевших.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, количество жертв коронавируса в китайском Хубэе увеличилось до 2144 человек

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