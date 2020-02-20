Киев, , 22:44 — REGNUM На Украине местные жители в Полтавской области крайне враждебно встретили эвакуированных из китайского города Ухань сограждан. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что Украина стала одной из последних стран, которая решила эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса Covid-2019.

20 февраля из Уханя в Харьков были эвакуированы самолетом 73 человека, из них 45 граждан Украины и 28 иностранных граждан. При этом двое иностранцев покинул борт в Алма-Ате, где самолет дозаправлялся.

После приземления в Харькове эвакуированных отправили на карантин в медицинский центр Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Однако местные жители крайне негативно восприняли, что к ним везут людей из зараженного Уханя.

Украинским силовикам пришлось сопровождать автобусы с эвакуированными и отгонять агрессивно настроенных местных жителей.

На кадрах с места события видно, что автобусы с пассажирами в медицинских масках подъехали к зданию оздоровительного комплекса. Вокруг стояли местные жители. который пытались перекрыть дорогу. Сотрудники украинской полиции выстроились в шеренги и силой отогнали от ворот местных жителей. Часть митингующих была задержана.

Тогда местные жители стали бросать в автобусы камни и даже разбили одно из стекол. Кто-то поджег покрышки.

Напомним, что глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что вылетает в Новые Санжары, чтобы разобраться в ситуации.

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