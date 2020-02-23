Москва, , 16:25 — REGNUM Обращение к главе Украины Владимиру Зеленскому жителей поселка Новые Санжары, где из-за размещения в санатории эвакуированных из Уханя граждан прошли протесты, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, сами «полтавские хлопцы», как и следовало ожидать, опровергли «выдумки Киева» о том, что являются «приезжими вирусологами в спортивных костюмах».

«Хлопцы заявили, что они … местные жители, которых просто достали все решения властей, — написал Пушков на странице в соцсети Twitter. — Обличения Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский) бьют мимо цели».

Напомним, ранее трое молодых людей, обвиняемые в причастности к беспорядкам вокруг эвакуированных из Китая украинцев, записали видео обращение. Они назвали на камеру свои имена и место проживания, а также обратились к жителям страны с просьбой прекратить их травлю.

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