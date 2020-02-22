Посёлок городского типа Новые Санжары, Украина, , 14:22 — REGNUM У эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на карантине по коронавирусу в населенном пункте Новые Санжары, взяли материал для исследований на вирус Covid-2019, сообщает 22 февраля «Сегодня».

Медики-эпидемиологи прибыли в лечебное учреждение утром. У эвакуированных граждан, а также членов экипажа борта, на котором граждане прибыли из Китая, а также у медицинских работников взяли мазки из носа для дальнейшего исследований в лабораторных условиях. Медицинские работники, совершавшие забор материалов, были одеты в специальные костюмы и маски, а материалы будут отправлены для исследования в столицу Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Новые Санжары выехал секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.