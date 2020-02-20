Киев, , 21:48 — REGNUM Колонна автобусов с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Уханя, действительно прорвалась на территорию санатория Национальной гвардии «Новые Санжары» около 8 часов вечера по местному времени, заявил в социальных сетях журналист Александр Зубченко.

Он описывает последствия прорыва:

«У большинства автобусов выбиты стекла. Люди (прибывшие) прячутся от жителей Новых Санжар, которые закидывают их булыжниками. «Родина» тепло приняла своих граждан: пылают баррикады, обезумевшие от крика и боли лица, кровь, дым и флаг Украины».

Зубченко саркастически говорит, что, возможно, скоро в Новых Санжарах будут петь гимн.

«Полиция прорвала блокаду. Но, честно говоря, опасаюсь, чтобы не сожгли санаторий вместе со всеми эвакуированными», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что протестные акции в Новых Санжарах начались еще ночью, а к вечеру сегодняшнего дня, ближе к прибытию автобусов с эвакуированными, переросли в настоящие беспорядки и столкновения с полицией. Силовики обеспечили коридор для прохождения автобусов, но обстановка в населенном пункте остается крайне напряженной. Депутат Рады Олег Волошин заявил, что санаторий с эвакуированными из Китая угрожают сжечь ближайшей же ночью. В Новые Санжары вылетела из Киева правительственная делегация во главе с премьером Алексеем Гончаруком.