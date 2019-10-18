Руководитель проекта «ЭкоСРеда Чувашии» Николай Григорьев считает, что «при правильном подходе, бизнесу может быть выгоден отказ от пластиковой тары»:
Ряд стран и крупных компаний в сфере потребительских товаров и услуг планируют в ближайшее время отказаться от одноразовых пластиковых изделий. Так, в 2019 году пообещали не использовать пластмассовые трубочки международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International, сети кофеен Starbucks, ресторанов быстрого питания McDonald’s, ресторанов Red Lobster, отелей и курортов Hilton, развлекательная корпорация Disney, оператор сотовой связи и организатор мероприятий Live Nation и авиакомпания Delta.
Ожидается, что с 2024 года пластиковые бутылки в странах ЕС должны продавать только с прикрепленными к ним крышками. Товары, которые содержат некоторое количество пластика (например, влажные салфетки или женские прокладки), — будут продавать с этикетками, напоминающими о негативном воздействии упаковки на окружающую среду.
О том, что Евросоюз планирует отказаться от использования пластиковой посуды, стало известно в мае 2018 года. Через полгода Европарламент одобрил эту инициативу, а еще через несколько месяцев принял закон, по которому на всей территории ЕС к 2021 году запретят продажу одноразовых изделий из пластика, среди которых — поддоны, скатерти, ватные палочки, пластиковая посуда и т.д.
«Евросоюз собирается в качестве стандарта вводить отказ от пластиковой посуды. Видимо, и нам в какой-то момент нужно будет этот вопрос рассмотреть законодательно», — сказал тогда Дмитрий Медведев в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте».
Он считает, что «иначе это не отрегулировать». По словам Медведева, производителям использование пластика может быть очень выгодно, «но это не означает, что это хорошо для природы».
В конце марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в перспективе рассмотрит вопрос об отказе от использования пластиковой посуды. По его словам, наша страна планирует в этом вопросе опираться на опыт Евросоюза, где с 2021 года запретят использование ватных палочек, ложек, вилок, стаканчиков, тарелок и трубочек из пластика.