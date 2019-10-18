Роспотребнадзор выступил с инициативой поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов. В перспективе предполагается введение полного запрета на их производство. В ближайшее время поправки в закон об отходах производства будут направлены в профильные министерства и ведомства.

О сокращении и запрете одноразового пластика в России и мире — в трансляции ИА REGNUM.