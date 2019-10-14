Уфа, , 09:38 — REGNUM Уникальная выставка предметов из переработанного пластика «Фантастик Пластик» открылась в Уфе. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

На выставке представлены изделия зарубежных и отечественных дизайнеров, художников и фотографов. Более 40 российских и зарубежных мастеров создали предметы дизайна, которые сделаны из переработанного и вторично использованного пластика.

По словам чиновников, выставка «Фантастик Пластик» показывает, что из бывших в употреблении пластиковых изделий можно сделать новые модные и современные продукты.

Экспозиция будет работать до 1 декабря 2019 года в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» СИБУР и Московском музее дизайна. Вход на выставку свободный.

Отмечается, что проект «Фантастик Пластик» реализуется в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».