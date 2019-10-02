Москва, , 08:22 — REGNUM Эксперты Роскачества дали свои рекомендации, как правильно использовать посуду из пластика. Об этом 2 октября говорится в сообщении организации.

«Не нагревайте пластик, если на нем нет соответствующего значка. Не стоит мыть такую пластиковую тару в горячей воде, оставлять бутылки с напитками в жару под прямыми солнечными лучами или около огня», — дают свои рекомендации эксперты Роскачества.

Согласно данным экспертов, не вся пластиковая посуда предназначена для нагревания её в микроволновой печи, даже если это указано на её этикетке, и потому следует искать специальную маркировку на посуде.

На пластиковой посуде, пригодной для нагревания, должен быть значок с бокалом и вилкой, а посуда с маркировкой ПС 6 является опасной для здоровья при нагревании.

Также рекомендуется не хранить продукты питания и напитки в таре, на которой нет соответствующей маркировки, и не заливать в бутылки с маркой ПЭ 1 напитки вторично. Последние предназначены для одноразового использования, следовательно, лучше использовать для этого посуду из стекла.

Кроме этого, эксперты не советуют использовать по несколько раз пластиковую одноразовую посуду и тару, так как если на ней нет маркировки, что она многоразовая, — значит, она предназначена только для одноразового использования.

«В микротрещинах и сложных изгибах этой тары могут скапливаться бактерии. Такая посуда со всех точек зрения небезопасна», — считают эксперты.

При этом также даются рекомендации по правильной утилизации пластиковой посуды в специальные контейнеры, на которых указано, какой именно вид пластика туда нужно выбрасывать.