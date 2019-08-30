Москва, , 17:05 — REGNUMРоссийские переработчики вторичного сырья увеличили закупки пластиковых отходов за рубежом из-за отсутствия системы раздельного сбора мусора в России. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает РБК.

По данным издания, в 2018 году импорт пластикового мусора из-за рубежа составлял $20 млн. Это на 32% больше, чем в 2017 году.

Связана такая ситуация с тем, что российские переработчики вторсырья вынуждены закупать пластиковые отходы за рубежом для того, чтобы загружать существующие мощности переработки. Эти мощности можно было бы загрузить российским пластиковым мусором, но из-за отсутствия раздельного сбора мусора существенная часть пластика попадает на полигоны.

Больше всего пластикового мусора в Россию ввозит Турция — на $6,25 млн в 2018 году. Затем идет Белоруссия — $3,1 млн, потом Япония — $2,8 млн. Кроме того, Россия закупает мусор в Германии ($1,5 млн), на Украине, в ОАЭ, Казахстане (по $1 млн) и ещё у 18 стран.