Москва, 10 октября 2019, 05:37 — REGNUM Об инициативе создать «мусорные хабы» сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Напомним, в России в рамках реформы мусорной отрасли внедряется новая система обращения с отходами. В течение ближайших десяти лет планируется существенно снизить уровень загрязнений из-за мусора.
Для этого вводится раздельный сбор отходов, жёсткие санкции за ненадлежащую их утилизацию, введение запрета на захоронение пригодных к вторичной переработке отходов.
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