Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал все страны мира поддержать Индию в ее намерении отказаться от использования одноразового пластика. Об этом 9 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Нарендра Моди, выступая на 14-я сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, подчеркнул: «Время пришло, чтобы весь мир последовал примеру Индии и запретил применение одноразового пластика». По словам премьер-министра, со 2 октября в южноазиатском государстве будет введен запрет на изготовление, использование и импорт шести категорий изделий из пластика. В частности, в данный список попадут пакеты, стаканчики, тарелки, небольшие бутылки, трубочки и пластиковые фильтр-пакеты. Указанные меры позволят сократить потребление пластика в Индии на 5%.

Напомним, что каждый год Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика. По данным министерства окружающей среды южноазиатского государства, лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов проходят вторичную переработку.

Ранее, 2 сентября, в Нью-Дели началась 14-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. В течение 12 дней участники конференции будут обсуждать способы преодоления губительных последствий засухи и предотвращения стремительной деградации почвы.