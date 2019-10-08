Флоренция, Италия, , 13:44 — REGNUM Аэропорты Флоренции и Пизы войдут в число аэровокзальных комплексов, которые первыми в ЕС станут полностью «свободными от пластика» и где будет изменен подход к сбережению питьевой воды, передает Affari Italiani во вторник, 8 октября.

Сейчас в двух этих аэропортах ежедневно собирают 150 кг пластикового мусора и выливают около 3000 литров питьевой воды, остающейся в бутылках.

На первом этапе в аэропортах появится система обеспечения питьевой водой без пластиковых бутылок или стаканов, на втором на территории аэровокзальных комплексов будет полностью запрещено какое-либо использование пластика.