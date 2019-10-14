Эдинбург, Великобритания, , 15:29 — REGNUM Пластиковые ушные палочки в Шотландии стали запретным товаром. Закон, запрещающий их производство и продажу, был принят в рамках борьбы за сокращение пластиковых отходов, сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что новый закон был принят еще в сентябре, но действовать он начал в текущем месяце.

Секретарь правительства по вопросам окружающей среды Шотландии Розанна Каннингем заявила журналистам канала, что в дальнейшем будут приниматься другие меры, чтобы сократить загрязнение окружающей среды отходами из одноразовых пластиковых изделий.

Стоит отметить, что ранее в Уфе, в парке «Россия — Моя история» была открыта выставка изделий из переработанного пластика. Более 40 мастеров из России и из-за рубежа из пластика создали модные предметы дизайна.