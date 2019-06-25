«Щелчок по носу технократу», фирменный проект: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 12:21 — REGNUM

Нижегородская область в рамках главного события недели — «прямой линии» Владимира Путина прозвучала в критичном ключе. Особенно этот щелчок по носу был болезнен для губернатора Глеба Никитина — ведь он в Госсовете РФ возглавляет профильную рабочую группу по «Экологии», а тут публичная, да на всю страну жалоба на «мусорную» тему.

Нижегородец Александр Репин в прямом эфире заявил, что «мусорная реформа действует шестой месяц, изменений люди не почувствовали, контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно». И в качестве доказательства показали контейнеры в ряде населённых пунктов. Потом выяснилось, что фото старые, а мусор по этим адресам уже вывозят вовремя.

Нижегородские власти на эту жалобу отреагировали ожидаемо — усилить контроль, внепланово проверить «мусорных операторов» и всё в таком духе, как и положено исполнительным госслужащим.

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Эксперты обратили внимание, что именно этот вопрос из множества не менее важных, а в ряде случаев и более весомых, прозвучал в эфире, дав своё объяснение.

«Единственным, откуда «прилетело» Нижегородской области на «прямой линии» с Владимиром Путиным, оказался мусор. Хотя ждали и богородские дольщики, и балахнинские затопленцы, — писал телеграм-канал «Нижегородский эксперт». — Глеб Никитин — не только губернатор, но и руководитель рабочей группы по экологии, поэтому выбор грязного нижегородского контейнера среди сотен контейнеров из десятков других регионов, где люди вообще на мусорные митинги выходят — это федеральный щелчок по носу молодому технократу. Чтобы не важничал слишком на тему мусора и экологии».

Вот такое предположение звучало, а между тем проблема с мусором и экологией в регионе не просто есть, а стоит в полный рост. В апреле общественная организация «Зелёный патруль» даже назвала область в числе самых грязных регионов России.

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Тут далеко ходить и не нужно. Из города Павлово Владимиру Путину в открытом письме жалуются на ядовитую свалку химических отходов, которой уже несколько лет и местные власти о ней знают, а вот ликвидировать никак не могут.

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А в Сергаче и вовсе в день «прямой линии» горел полигон ТБО. Он существует с 1992 года, площадь — 4 га. 22 июня свалку посетил замгубернатора Андрей Харин, который по итогам поездки заявил, что «сотрудниками МЧС Нижегородской области совместно с районной администрацией проводятся работы по профилактике новых возгораний» и ситуация будет контролироваться.

В городе Семенове есть вопросы к местному асфальтовому заводу. Горожане жалуются, что в воздухе слишком много пыли, и воздух чистым не назовёшь.

Стоит отдать должное, 21 июня на совещании в Уфе нижегородский губернатор предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда.

«В ПФО сосредоточено много промышленных предприятий и уровень антропогенной нагрузки высок. По самым скромным подсчётам, здесь находится 196 объектов накопленного экологического вреда на общей площади более 1932 гектаров. В основном это отходы прошлого периода. Однако и состояние большинства существующих объектов также вызывает серьёзные опасения. За год в ПФО образуется более 150 миллионов тонн отходов. При этом лишь только 48,5% подвергается обработке, утилизации и обезвреживанию», — сказал Глеб Никитин.

Вот при инвентаризации может жалобы жителей и пригодятся, для ровного, так сказать, счёта, чтобы никого не забыли.

Чиновники позаботились о своих зарплатах

Скандальной темой стало решение депутатов городской думы Нижнего Новгорода повысить оклады чиновникам. На сессии 19 июня было принято соответствующее постановление. Повысят оклады городским чиновникам в области, принимающей участие в пилотном проекте по борьбе с бедностью, с октября. Рост составит 4,2%. Видимо, бороться с бедностью решено с самых нуждающихся.

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В списке этих самых нуждающихся — глава города, председатель думы, председатели и заместители глав комиссий, депутаты и сотрудники контрольно-счетной палаты, сотрудники администрации Нижнего Новгорода. Во время заседания оговаривалось, что деньги на рост окладов чиновников, то есть базовой части зарплат, уже заложены в городском бюджете на 2019 год.

«Оклады Владимира Панова и Дмитрия Барыкина в будущем будут составлять 58 533 рубля, заместителей председателя гордумы — 26 665 рублей, оклад начальника контрольно-счётной палаты вырастет до 30 892 рублей. Весьма небольшой оклад даже после повышения оказался у депутатов, которые трудятся в думе на постоянной основе — всего 26 665 рублей, что даже меньше, чем у замруководителя КСП (у него оклад составляет 27 803 рубля)», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Ранее оклады чиновников индексировали в ноябре 2018 года — на 7%. У простых жителей региона в первом квартале 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата была на уровне 32,7 тыс. рублей, увеличившись относительно такого же периода на 5,5%. А вот реальная начисленная зарплата выросла лишь на 0,1%. При этом доход мэра Владимира Панова по итогам 2018 года составил 2,691 млн рублей, что при грубом подсчёте составляет примерно 224,25 тыс. рублей в месяц. Нуждающимся в целом не назовёшь.

Не лишним будет напомнить, что Нижегородская область участвует в «пилотном проекте» по борьбе с бедностью, потому как в ней на момент принятия решения об участии 9,9% жителей имели доходы ниже прожиточного минимума.

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Повышение зарплаты чиновникам после отчётов об их доходах, да на фоне снижения реальных доходов населения, вызвало негодование у нижегородцев, которое они выразили в соцсетях, добавляя сарказма в свои реплики:

«Аж прослезилась», «А порадуюсь я за них, когда в итоге, взбунтовавшийся народ их повсеместно…», «Их 4,2 — не то, что наши 4,2!», «Ещё и индексация ежегодная там у них, ишь! Спросить вот людей, когда им в последний раз индексировали зарплату, так много интересного выяснится», «Надоели уже…», «На макарошки хватит. борьба с бедностью…», «Что вы злорадствуете, порадуйтесь за таких несчастных чиновников. У кого есть огород, можете продать продукцию, у кого есть лишняя квартира, можете её сдать, а ОНИ — бедные чинуши, где им денег на Мальдивы взять, где им деньги на обучение своих отпрысков взять?»

Фонду капремонта нашли директора… снова

Четвёртый директор за 1,5 последних года найден для областного Фонда капитального ремонта Нижегородской области, который оказался обезглавлен после ухода в феврале 2019 года Геннадия Дурдаева, не справившегося с задачами и получившего «неуд» от властей.

Новым директором по результатам конкурса с 20 июня 2019 года стал Дмитрий Гнатюк, который ранее работал в статусе исполняющего обязанности.

Гнатюк обошёл 12 конкурентов, сдав квалификационный экзамен, который проходил в виде электронного тестирования. Испытание прошли только четверо претендентов.

«Дмитрий Гнатюк — профессионал своего дела и уже погружен в работу. И сейчас, как новый руководитель, он должен улучшить работу Фонда с точки зрения качества. Необходимо как можно быстрее проработать и начать реализовывать мероприятия, которые решат накопившиеся проблемы. Кроме того, необходимо активнее привлекать собственников к приемке работ и более жестко контролировать подрядные организации», — заявил замгубернатора Андрей Харин, добавив, что перед новым директором поставлена задача лично объехать проблемные дома, встретиться с жильцами, определив «первоочередные шаги для завершения работ в кратчайшие сроки» и надлежащего качества.

Эту работу глава фонда уже начал ещё нося приставку «и.о». После многочисленных обращений жителей домов №6 и №8 по переулку Гайдара в Кстово он посетил два проблемных дома. Здесь подрядчики должны были отремонтировать фасад и крыши в мае, но «в стадии завершения находятся работы только по ремонту кровель», а к ремонту фасадов подрядчики приступили лишь после визита специалистов Фонда.

«На сегодняшний день мы фиксируем полное отставание от графика по двум фасадам. Подрядчики даже не приступали к работам. Сейчас мы ставим вопрос о расторжении с ними договора», — заявил Гнатюк, заявив, что дома на личном контроле и еженедельно их будут контролировать.

Будет ли новый директор в ручном режиме контролировать каждый дом, пока не ясно, но задача перед ним амбициозная — догнать план, с чем не справился Дурдаев.

апомним, по итогам 2018 года фонд должен был выйти на показатель исполнения программы капитального ремонта не менее 80%, по факту оказалось 56%.

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Оздоровление Волги

Вопрос оздоровления Волги, который затрагивает интересы сразу 16 регионов России, обсудили 21 июня на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Мероприятие состоялось в Уфе. В рамках профильной программы в текущем году в Поволжье запланировано 37 мероприятий, 19 из которых в Нижегородской области. Проект «Оздоровление Волги» — часть национального проекта «Экология», в его задачи, в частности, входит снижение объёмов сточных вод, отводимых в реку. В Поволжье в реализации программы участвуют семь регионов, в их числе — Татария, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области. В 2019 году на мероприятия в них направят 9,779 млрд рублей, из которых 8,85 млрд рублей из федерального бюджета, а остальные 928 млн рублей — средства бюджетов регионов.

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Выступавший на заседании нижегородский губернатор отметил, что «Оздоровление Волги» — это по сути «фирменный проект» округа.

«Мы на данный момент идём в графике. В бюджете региона заложено более 350 миллионов рублей на опережающее проектирование. Параллельно вместе с крупными инвесторами мы прорабатываем возможности, чтобы работа шла с опережением, и жители региона как можно скорее почувствовали результат от национального проекта», — заявил Глеб Никитин.

На сегодня совокупный объем загрязнённых вод в реку Волгу в округе около одного кубического километра в год, а к 2024 году этот показатель должен уменьшиться втрое. На сегодня регионы разрабатывают собственные планы мероприятий.

Между тем далеко не со всеми планами властей, касающихся Волги, согласны жители нижегородских городов. В преддверии «прямой линии» Владимира Путина активисты, выступающие против строительства низконапорного гидроузла, обратились к президенту с просьбой вмешаться и найти альтернативу, напомнив, что данный объект приведёт к затоплению масштабных территорий, в том числе мест обитания редких видов биологического разнообразия области.

Нижегородцы отметили, что плотина «несёт большие экологические проблемы» для жителей ряда городов и испортит качество питьевой воды.

«Просим вмешаться, весь народ против, мы хотим жить на великой реке, а не на водогноище, которое расположится после строительства данного объекта. Мы против плотины! Мы просим назвать альтернативные варианты решения данной проблемы. Решение проблемы судоходства на реке должно осуществляться с учётом мнения всех жителей, всех тех, кто трудится на великой реке», — говорится в видеообращении, участники которого держали в руках держали плакаты: «Руки прочь от Волги!», «В болоте стерлядь не живёт», «Сохраним последний участок живой Волги», «Сохраним дубравы нашим детям».

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Акценты экономики

Главным событием сферы экономики Нижегородской области стал пакет поручений вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который касается сразу нескольких федеральных проектов и нацпроектов. Поручения стали итогом совещания, которое прошло в Москве, и где приняли участие представители области.

Региональному правительству, АО «ДОМ.РФ» и Минстрою России в рамках жилищного напроекта в 2019 году поручено представить в правительство России «экономическую модель, предусматривающую параметры завершения строительства объектов ЖК «Окский берег», в том числе финансовые и иные обязательства потенциального инвестора и правительства Нижегородской области» и принять меры для развития городской среды застройки. Также региональные власти по этому комплексу, куда средства вложили более 2,3 тыс. дольщиков, должны предложить компенсационные мероприятия в части транспортного обслуживания. А Минспорта РФ, Минфину РФ и Минэкономразвития России совместно с правительством региона нужно рассмотреть возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ЖК.

Напомним, комплекс представляет собой 56 не достроенных домов. Проект позиционировался застройщиком как первый экоград, его начала реализовывать в Богородском районе Нижегородской области. Планировалось, что в этом «городе под ключ» к 2027 году будет 80 тыс. жителей. В апреле 2019 года публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» потребовала признать банкротом ООО «Экоград» — одного из застройщиков. В рамках «прямой линии» Владимира Путина, прошедшей 20 июня 2019 года, дольщики ЖК обратились с просьбой помочь ускорить процесс решения их проблем.

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Отдельное внимание в пакете поручений было уделено другому проблемному недострою, где свыше 1,8 тыс. обманутых покупателей — ЖК «Новинки Smart City». На сегодня права на достройку долгостроя уже передали Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».

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Несмотря на передачу полномочий новому застройщику, Виталий Мутко поручил правительству области, АО «ДОМ.РФ» и Минстрою России обеспечить ввод в эксплуатацию четырёх многоквартирных домов данного проекта.

Нижегородские власти, помимо этого, должны предложить комплекс мер по развитию наёмного жилья, принять меры по повышению эффективности средств на капремонт многоквартирных домов и при покупке жилья для расселения аварийных домов выбирать квартиры на первичном рынке со степенью готовности не менее чем 70%.

Минстрой России должен будет проработать предложение правительства Нижегородской области о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которым требуется благоустройство в первоочередном порядке. Регион предложил такие голосования проводить в единые выборные дни. Также ведомство должно проработать предложения «по отбору на конкурсной основе проектов по комплексной реновации исторических территорий крупных городов».

Отдельный пакет поручений касается нижегородского парка «Приокский», который власти региона обязаны благоустроить, а подготовку проектной документации по благоустройству и развитию парка выполнить с учётом мнения жителей.

И наконец, Минстрой РФ и областные власти должны представить свои инициативы по заключению соглашений на выделение субсидий из федеральной казны в регионы «на развитие жилищного строительства на срок не менее трёх лет».

На совещании в Москве также было уделено внимание вопросу развития моногородов. Нижегородские власти планируют «активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов». Ведь в регионе этот статус имеют 12 территорий.

По словам Глеба Никитина, «потребность в комплексной федеральной поддержке очень велика» и, если возникнет необходимость, нижегородское правительство готово выдвинуть собственные предложения.

Губернатор добавил, что за 2016−2018 годы в области все планы программы были выполнены и даже перевыполнены. Так, например, было создано более 8 тысяч новых рабочих мест — в два раза больше плана. При этом план перевыполнен всеми моногородами области. В 2019 году планируют появление около 2 тысяч рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы во всех моногородах области существенно ниже среднероссийского. В экономику моногородов за 2016−2018 годы вложили порядка 58 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в 2019 году показатель будет порядка 20 млрд рублей.

Эвакуация и судьба «Кристалла»

После двух взрывов на дзержинском заводе «Кристалл», прогремевших 1 июня, в отношении государственного оборонного предприятия принято решение о смене формата на научно-технический центр НПО «Кристалл».

Напомним, происшествие привело к пожару на площади 800 кв. м, было разрушено пять зданий на территории предприятия, за медпомощью обратились 116 человек, из которых 18 госпитализировали. Взрывной волной были повреждены окна в 309 жилых домах, в 55 детсадах, 32 школах. Также выяснилось, что ещё в апреле похожее ЧП уже было. Тогда сдетонировали взрывчатые вещества и было разрушено производственное здание. Погибших в обоих случаях не было, но проверка, проведённая после апрельского ЧП, выявила 35 нарушений. Их должны были устранить до 26 августа.

ГосНИИ «Кристалл» входит в холдинг «Спехимия», который объединил внутри госкорпорации «Ростех» на первом этапе 15 предприятий. Глава холдинга Юрий Зозуля побывал на дзержинском предприятии, где встретился с коллективом и уверил работников, что «научному центру по разработке взрывчатых материалов быть».

Он уточнил, что происшествие подтолкнуло «к созданию обновленного научно-технического центра НПО «Кристалл» на базе нынешнего ГосНИИ»:

"Это будет научный центр плюс производство малотоннажной химии с 3 составляющими, или если хотите, с тремя векторами развития. Первое направление — разработка новых материалов — неопасных и несекретных продуктов. Второе направление — опасные, но несекретные материалы. И третье направление — опасные и секретные продукты».

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Перед этим глава ГосНИИ Александр Меркин на встрече с коллективом отметил, что уцелевшее оборудование, вероятно, по договорённости с руководством завода им. Свердлова будет перенесено к ним в специально выделенные здания и сооружения.

Предприятие «Кристалл» на прошлой неделе попало в медиаповестку и в связи с эвакуацией. 19 июня появилось сообщение, что на территории завода обнаружен предмет похожий на снаряд.

Позднее ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщило, что была произведена эвакуация сотрудников, а угрозы населению нет.

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Убийство ребёнка

Совершенно дикая и не укладывающаяся в голове история произошла в Нижегородской области ещё в ноябре 2018 года, расследование было завершено в июне 2019 года. И снова на повестке Дзержинск.

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого по статье убийство малолетнего.

По версии следствия, 26-летний мужчина убил трёхлетнего ребёнка своей сожительницы, который мешал ему уснуть. Трагедия произошла 7 ноября на улице Октябрьская.

«Обвиняемый, придя домой после работы, ударил несколько раз головой об пол 2-летнего сына сожительницы, который якобы мешал ему отдыхать», — считает следствие.

Через три дня малыш скончался, а родители заявили медикам, что у убитого были врождённые заболевания, которые и стали причиной смерти. Эту версию опровергла экспертиза, подтвердившая, что мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый находится под стражей, его судьбу решит суд, куда направлено обвинительное заключение.

Дело дзержинского депутата

Областной суд на прошлой неделе оставил в силе оправдательный приговор, который был вынесен депутату думы Дзержинска, первому заместителю гендиректора ФКП «­Завод им. Я. М. Свердлова» Юрию Шумскому. В удовлетворении апелляционного представления прокуратуре отказали.

Депутат был фигурантом дела, которое касалось оружия, что хранилось на складе завода в 2012 году и принадлежало ООО ПКП АКБС (ныне банкрот). Фирма, которая занималась разработкой и производством гражданского оружия, стала получателем морально устаревшего оружия Минобороны РФ, в котором решили разгрузить арсеналы, бесплатно раздав содержимое на утилизацию. Фирма получила свыше 127 тыс. единиц боевого оружия — от винтовок до пулемётов. Большая часть арсенала складировалась на дзержинском заводе.

«В результате попытки переработать боевое оружие в гражданское руководство АКБС получило от ФСБ уголовное дело по обвинению в незаконном обороте оружия без соответствующей лицензии (к государственным заводам и тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову, приказавшему раздать оружие, у следствия вопросов не возникло)», — пишет газета «Коммерсантъ».

Партию оружия изъяли со складов, пересчитали и вывезли. Ряд топ-менеджеров компании «ООО ПКП АКБС» получили по делу условные сроки. Один из фигурантов, которому грозил реальный срок, перед оглашением приговора покончил жизнь самоубийством. У следствия также появились вопросы к Юрию Шумскому.

Дзержинский суд, между тем, заявил, что завод имени Свердлова, где хранили оружие, только предоставил площади складирования, а не охрану. За сохранность имущества предприятие, а значит и руководство, не отвечало. Шумского оправдали, но с этим прокуратура не согласилась. Она «настаивала, что Дзержинский суд неправильно расценил факты и вопрос о вине господина Шумского надо рассмотреть заново».

На прошлой неделе Нижегородский областной суд оставил в силе оправдательный приговор.

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