Обнародован список самых грязных регионов России

Москва, 5 июня 2019, 09:33 — REGNUM Свердловская область вновь признана самым грязным регионом в России. Об этом свидетельствуют данные национального экологического рейтинга регионов РФ, составленного экспертами общественной организации «Зелёный патруль» по итогам весны 2019 года.
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Также в десятку регионов с самой неблагоприятной экологической ситуацией вошли Челябинская, Нижегородская, Оренбургская области, Красноярский и Забайкальский края, Московская область, Республика Саха (Якутия) и Тульская область.
Пальму первенства среди самых чистых регионов РФ удерживает Тамбовская область. Не изменилась с прошедшей осени и тройка лидеров, в которую также вошли Алтайский край и Республика Алтай.
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Также хорошо дела с экологической ситуацией обстоят в Белгородской, Курской, Магаданской, Мурманской, Ульяновской областях, а Москве и Республике Коми.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно рейтингу российских регионов с наиболее благополучной экологической обстановкой, опубликованному экспертами общественной организации «Зелёный патруль», первое место заняла Тамбовская область. Далее идут Алтайский край и Республика Алтай.
Курская область улучшила свои показатели, поднявшись на четвертое место, в пятерку также вошла Белгородская область. Москва заняла в рейтинге восьмое место — сразу после Мурманской и Магаданской областей, поднявшись на четыре строчки.
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