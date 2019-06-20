Нижегородский фонд капремонта сменил четвёртого главу за 1,5 года

Нижний Новгород, , 18:07 — REGNUM Генеральным директором Фонда капитального ремонта Нижегородской области назначен Дмитрий Гнатюк. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Всего на должность директора Фонда претендовало 13 человек. Они написали квалификационный экзамен, который проходил в виде электронного тестирования. Результаты были подведены в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С испытанием справилось 4 человека. С ними конкурсная комиссия провела собеседование, в результате которого было принято решение о назначении Гнатюка.

«Необходимо как можно быстрее проработать и начать реализовывать мероприятия, которые решат накопившиеся проблемы. Кроме того, необходимо активнее привлекать собственников к приемке работ и более жестко контролировать подрядные организации», — выразил пожелания к работе нового руководителя вице-губернатор Андрей Харин.

Он добавил, что новому главе Фонда необходимо лично проехать по всем проблемным домам, встретиться с жителями и определить первоочередные шаги для завершения работ в кратчайшие сроки, но в надлежащем качестве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 февраля текущего года предыдущий глава Фонда Геннадий Дурдаев покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Гнатюк, который ранее являлся первым замом главы фонда.

Деятельность главы фонда была рассмотрена на заседании попечительского совета и была признана неудовлетворительной. Получив эту информацию, нижегородский губернатор Глеб Никитин принял решение о смене руководителя фонда капремонта.

В начале февраля 2018 года прежний глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. Его место 5 февраля 2018 года занял Владимир Никифоров в статусе и.о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда — Дурдаев. Причём ранее с 1998 года он занимал руководящие посты на предприятии «Заря» в Дзержинске, с 2000 по 2004 год — в компаниях АО «Завод «Электромаш», хладокомбинат «Заречный». Все три предприятия проходили через процедуру банкротства.

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