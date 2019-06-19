Два оборонных завода в Дзержинске эвакуированы

Дзержинск, Нижегородская область, , 17:03 — REGNUM Днем 19 июня в Дзержинске были эвакуированы сотрудники двух оборонных предприятий — завода ГосНИИ «Кристалл» и завода имени Свердлова. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

По данным ведомства, поступило сообщение об обнаружении на территории завода «Кристалл» предмета, похожего на снаряд.

«Угрозы населению нет», — уверяют в управлении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления СКР по региону. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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На площадке завода обнаружена авиабомба времен войны, сейчас готовятся мероприятия по утилизации снаряда, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых были госпитализированы. Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

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Годом ранее — утром 31 августа — на заводе имени Свердлова, который производит боеприпасы, при переносе пехотных мин из одного ящика в другой в рамках утилизации снарядов произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар был локализован в течение двух часов. На месте происшествия спасатели обнаружили тела троих сотрудников предприятия.