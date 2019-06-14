Права на достройку ЖК «Новинки Smart City» передали новому застройщику

Нижний Новгород, , 14:24 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» Фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

ИА REGNUM напоминает, первоначально застройщиком являлось ООО «Квартстрой Центр», в марте 2018 года общество было признано банкротом.

В сентябре 2018 года на совещании губернатор Глеб Никитин заявил «о создании регионального оператора для достройки домов ЖК «Новинки Smart City», а в октябре стало известно, что нижегородское правительство предложило ПАО «Сбербанк» выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City».

3 декабря 2018 года на собрании кредиторов было принято решение согласиться с предложением министерства строительства Нижегородской области «об урегулировании обязательства застройщика путем возмездной передачи его имущества и обязательств АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» при условии принятия новым застройщиком обязательств по договорам должника.

Также в декабре стало известно, что на достройку ЖК, где жилья ожидают свыше 1,8 тыс. обманутых дольщиков, ПАО «Сбербанк» предоставит невозобновляемую кредитную линию на сумму 2,2 млрд рублей.

Восстановление прав участников строительства ЖК «Новинки Smart City» планируется в рамках процедуры банкротства. Из 34 домов первой очереди жилого комплекса начато строительство 25, четыре из них сегодня находятся в высокой степени готовности. Семь домов находятся на стадии котлована, у трех выполнен фундамент, готовность остальных домов оценивается в пределах 50%.

Участниками строительства стали 1906 человек, 1550 из которых включены в реестр обманутых дольщиков.