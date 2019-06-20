«В болоте стерлядь не живёт»: нижегородцы — Путину о проекте гидроузла

Нижний Новгород, , 05:15 — REGNUM Жители четырёх городов Нижегородской области, чьи интересы затрагивает строительство низконапорного гидроузла на Волге, обратились к Владимиру Путину в преддверии «прямой линии» с просьбой вмешаться и найти альтернативу проекту. Последний, по мнению обратившихся, «несёт большие экологические проблемы для жителей городов, испортит качество питьевой воды». Видеообращение обнародовано в соцсетях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Владимир Владимирович, к Вам обращаются жители Балахны, Городца, Нижнего Новгорода, города Заволжье. Просим Вас вмешаться в проблему, которая сложилась на берегах великой реки. Нам хотят построить низконапорную плотину, которая несёт большие экологические проблемы для жителей наших городов, испортит качество питьевой воды. Просим вмешаться, весь народ против, мы хотим жить на великой реке, а не на водогноище, которое расположится после строительства данного объекта. Мы против плотины! Мы просим назвать альтернативные варианты решения данной проблемы. Решение проблемы судоходства на реке должно осуществляться с учётом мнения всех жителей, всех тех, кто трудится на великой реке», — говорится в обращении.

Во время записи обращения активисты в руках держали плакаты: «Руки прочь от Волги!», «В болоте стерлядь не живёт», «Сохраним последний участок живой Волги», «Сохраним дубравы нашим детям».

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Напомним, Чебоксарское водохранилище стало «яблоком раздора» для властей трёх регионов — Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области. Уже несколько десятилетий они не могут найти компромисс для решения проблемы непроектной отметки гидросооружения. В Чувашии, властей которой поддерживают гидроэнергетики, предлагают поднять уровень до проектной отметки — с 63 до 68 метров. Власти двух других регионов против, мотивируя свою позицию тем, что это может привести к затоплению их территорий.

Нижегородская сторона для восстановления судоходства на 54-километровом участке от Нижнего Новгорода до Городецких шлюзов предложила построить низконапорный гидроузел, назвав его единственным возможным решением. Проект был включён в федеральную стратегию развития водного транспорта. Предварительная стоимость — 43 млрд рублей.

Между тем, экологи и жители территорий области, чьи интересы затронет масштабная стройка, выступили против, прямо выражая опасения. Ранее в своём открытом обращении к Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, министру транспорта РФ Евгению Дитриху, а также нижегородскому губернатору Глебу Никитину они написали, что гидроузел «нанесет непоправимый удар по благополучию населения, по окружающей среде и по бюджету страны», а наиболее адекватной альтернативой для него может стать проект, что в 2015 году поддержали учёные РАН — создание в районе Городца третьего шлюза, выходящего в Волгу существенно ниже двух существующих.

По мнению экологов, строительство гидроузла приведёт к затоплению территорий, включая памятники природы, ухудшит санитарную обстановку, так как в зону затопления попадают скотомогильники, свалки и кладбища. Ранее представитель Роспотребнадзора также поддержала мнение, что строительство может оказать негативное влияние на здоровье жителей, ухудшив качество питьевой воды.

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Жители протестуют, пишут претензии, областные власти обещают учесть мнение, но работа над проектом продолжается. Известно, что разработку проектной документации генпроектировщик завершит до конца лета 2019 года.