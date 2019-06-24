На программу «Оздоровления Волги» в Поволжье потратят 9,8 млрд рублей

Москва, , 14:12 — REGNUM До конца 2019 года на реализацию мероприятий в рамках программы «Оздоровление Волги» в регионах Приволжского федерального округа потратят 9,779 млрд рублей, из которых 8,85 млрд из федерального бюджета и 928 млн рублей из бюджета регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

«Сейчас субъекты занимаются разработкой планов мероприятий, которые они должны будут реализовать в текущем году и в целом до 2024 года, чтобы достичь целей федерального проекта. Совокупный объем загрязненных вод в реку Волгу субъектами ПФО около 1 кубического километра в год, этот показатель должен уменьшиться втрое», — отметил заместитель главы ведомства Максим Егоров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обсуждение реализации программы состоялось 21 июня в Уфе в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове.

В проекте участвуют семь регионов ПФО — Чувашия, Марий Эл, Татария, а также Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.

Общий объем средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий федеральной программы «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология», в период с 2019 до конца 2024 года составит 205,4 млрд рублей для 16 регионов России.