ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске переформатируют в НПО после взрывов

Дзержинск, Нижегородская область, , 18:42 — REGNUM ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, где первого июня произошла серия взрывов, планируется переформатировать в научно-технический центр НПО «Кристалл». Об этом заявил руководитель холдинговой компании «Спецхимия» (входит как и «Кристалл» в госкорпорацию Ростех) Юрий Зозуля, сообщает пресс-служба предприятия.

По его словам, содержание НПО будет полностью переформатировано под современные задачи.

«Это будет научный центр плюс производство малотоннажной химии с 3 составляющими, или если хотите, с 3 векторами развития. Первое направление — разработка новых материалов — неопасных и несекретных ВВ (взрывчатых веществ)», — рассказал Зозуля.

Также предприятие будет заниматься разработкой опасных, но несекретных материалов, третье направление деятельности будет регламентировать работу над опасными и секретными ВВ.

«Институт будет развиваться и превратится в самую современную научную экспериментальную площадку», — уверен глава «Спецхимии». В госкорпорации Ростех ситуация с НИИ под контролем и сегодня идет формирование инвестиционной программы восстановления «Кристалла».

В свою очередь на встрече с работниками завода и.о. гендиректора Александр Меркин отметил, что уцелевшее оборудование, скорее всего, по договоренности с руководством ФКП «Завод им. Свердлова» будет перенесено к соседям в выделенные специально здания и сооружения. Возможно, некоторые из работников будут трудоустроены на соседнем предприятии.

«Будем менять генплан, производить зонирование производственной площади, выстраивать новые технологические цепочки. Чтобы в одном здании производить один продукт, в другом здании — другой продукт. Задачи увеличения доли гражданской продукции в общем объёме производства никто не отменял. И нам есть над чем работать в этом направлении», — заключил Меркин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы. Всем госпитализированным выплатили компенсации в размере 150 тыс. рублей.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По словам главы МЧС России Евгения Зиничева, ещё 4 апреля на данном заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Тогда же была проведена комплексная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Проверка выявила 35 нарушений, было вручено предписание по их устранению. Был установлен срок устранения нарушений — до 26 августа.

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