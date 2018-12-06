Владимирский суд готов поставить точку в «мусорном» деле

с. Филипповское, Владимирская область, , 14:22 — REGNUM Арбитражный суд Владимирской области принял к рассмотрению иск департамента лесного хозяйства по ЦФО о возврате в государственную собственность участка в 1,5 тыс. га в Киржачском районе, на котором планировали построить мусороперерабатывающее предприятие. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист инициативной группы, борющейся против строительства около села Филипповское, Татьяна Гусева. Первое заседание по иску назначено на 10 января.

По данным представителя инициативной группы, в качестве обеспечительной меры суд наложил арест на весь участок.

«Суд по иску Рослесхоза о возврате 1500 га леса в государственную собственность назначен на 10 января 2019 года. Определением Арбитражного суда в отношении леса площадью 1500 га приняты обеспечительные меры виде ареста», — сообщила Татьяна Гусева.

ИА REGNUM напоминает, что инвестиционный проект, который предусматривал строительство мусороперерабатывающего завода на участке около села Филипповское, был подписан летом 2017 года. Против выступили местные жители, которые побоялись, что на месте леса, под которым находится месторождение артезианской воды, появится необычайно большая свалка. Активисты настаивали, что участок продан незаконно, а также хотели провести референдум о возможности строительства. Однако Территориальная избирательная комиссия Киржачского района уже в течение года не регистрирует инициативную группу.

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Отметим, что дело сдвинулось с мертвой точки после выборов губернатора, которые проиграла бывший глава области Светлана Орлова. Ее противник — Владимир Сипягин, ставший в итоге губернатором, пообещал «правильно» решить проблемы с мусором. Но сейчас, как заявляют, активисты, у членов инициативной группы не получается даже попасть к губернатору на прием.

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