Во Владимирской области слабовидящий врач осужден за смерть пациентки

Собинка, Владимирская область, , 13:19 — REGNUM Во Владимирской области суд вынес приговор по делу 58-летнего анестезиолога-реаниматолога из Собинки, по чьей вине погибла 45-летняя пациентка. Как сообщили 23 ноября в пресс-службе прокуратуры области, врач, имеющий проблемы со зрением, забыл очки и самонадеянно решил обойтись на операции без них, рассчитывая на 30-летний стаж.

Врач признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В суде было доказано, что в октябре 2017 года его привлекли к операции 45-летней женщине. В частности, врач должен был произвести инкубацию трахеи. Из-за плохого зрения и отсутствия очков медик не смог попасть с первого раза. В итоге были повреждены ткани пищевода и трахеи. Это привело к воспалению и смерти пациентки.

«Подсудимый признал вину и в содеянном раскаялся. С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в Воронеже идет расследование уголовного дела об ампутации ноги 89-летней пенсионерке. Ей сделали две операции по ампутации обеих ног с перерывом в четыре дня. Однако один из сыновей заявил, что врачи допустили ошибку — ампутировать должны были только правую, а левую отняли по ошибке. 21 ноября, спустя две недели после ампутации, пенсионерка умерла.

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