Владимирский облсуд встал на сторону противников мусорного завода

Киржач, Владимирская область, , 15:09 — REGNUM Владимирский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому бездействие территориальной избирательной комиссии Киржачского района в вопросе «мусорного» референдума было признанно незаконным. Эту информацию 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM подтвердили активисты инициативной группы, протестующей против строительства мусорного объекта около села Филипповское.

Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на решение Киржачского суда 25 сентября. До этого заседания несколько раз переносились. Активисты были уверены, что это было связано с выборами губернатора Владимирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты, выступающие против строительства мусороперерабатывающего завода, подали документы для регистрации инициативной группы по проведению референдума еще в декабре 2017 года. Они надеялись, что успеют подготовиться к голосованию и оно пройдет 18 марта, в день, когда в России выбирали президента. Но ТИК не стала принимать никакого решения, приняв во внимание предостережение прокуратуры. В ведомстве заявляли, что этот вопрос не относится к местным, следовательно, проводить референдум нельзя. Киржачский районный суд пришел к выводу, что комиссия должна была принять какой-либо решение.

Информация о возможном строительстве мусороперерабатывающего завода на участке, который занимает лес и под которым находится резервный запас воды, появилась летом 2017 года. Тогда замгубернатора Лидия Смолина подписала соответствующий инвестиционный проект. После того, как жители начали протестовать, инвесторы вышли из проекта, а в администрации региона сообщали, что проект — закрыт. Однако люди не поверили в намерения властей свернуть планы и заявляли, что решение о строительстве будет одним из первых, которое будет принято после победы губернатора Светланы Орловой.

Отметим, что выборы губернатора прошли 23 сентября во втором туре. На них Светлана Орлова набрала 37,46% голосов, а ее соперник — представитель ЛДПР Владимир Сипягин — выиграл, получив 57% голосов.

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