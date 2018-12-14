СКР проверит ремонт больницы, на которую владимирцы жаловались Путину

Струнино, Владимирская область, , 09:20 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ремонта больницы в городе Струнино Владимирской области. Как сообщила 13 декабря официальный представитель ведомства Светлана Петренко, такое решение принято после эфира федерального телеканала, в котором местные жители пожаловались на медленный ход работ.

«Местные жители сообщают, что до сих пор здания районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино не оснащены современным медицинским оборудованием. Сообщается также, что больницу перестали снабжать медикаментами и гражданам предлагают покупать лекарства за свой счет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи проверят не только, ведутся ли работы, но и как тратятся деньги, выделенные на ремонт и оборудование больничного комплекса. В случае если нарушения найдутся, то вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться незамедлительно. Проверку будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что о проблемах с больницей жители Струнино сообщили президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда бывший губернатор Светлана Орлова заявила, что ни одно отделение в больнице закрыто не будет, а на ремонт выделено 40 млн рублей.

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В сентябре 2018 года Светлана Орлова покинула должность губернатора, проиграв выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который также обратил внимание на ремонт больницы. Еще в октябре 2018 года федеральные телеканалы сообщали, что в больнице срывают сроки работ. Однако в администрации региона в ответ заявляли, что дорожная карта выполняется, а ремонт идет по графику. По данным врио директора областного департамента здравоохранения Юлии Арсениной, до конца 2018 года должны завершиться все запланированные работы по капитальному ремонту зданий больничного городка.

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