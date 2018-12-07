Первым заместителем владимирского губернатора стала экс-помощница Топилина

Владимир, , 16:08 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 7 декабря назначил на пост своего первого заместителя бывшую помощницу министра труда и социальной защиты РФ Марину Чекунову. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт администрации, врио первого заместителя будет отвечать за социальную политику, здравоохранение, культуру и образование.

Марина Чекунова родилась в 1963 году. Она окончила РУДН по специальности «Журналистика», работала в аппарате фракции «Единой России» в Госдуме, а также в администрации губернатора Московской области. С 2015 года занимала более высокие посты, например, была начальником департамента в администрации президента, а также помощником труда и социальной защиты Максима Топилина.

ИА REGNUM напоминает, что с приставкой «врио» Марина Чекунова, как и другие назначенцы, будет работать до тех пор, пока кандидатов не одобрят депутаты регионального Заксобрания. Такой закон депутаты приняли после того, как Владимир Сипягин был избрал главой области.

Ранее в администрации Владимирской области прошли другие назначения. Причем, почти все новые заместители владимирского губернатора — не уроженцы региона. Так, врио заместителей губернатора стали бывший заместитель Нижегородского губернатора Александр Байер, который будет курировать ЖКХ, ответственным за промышленность стал Максим Брусенцов, а за развитие информационного общества — Аркадий Боцан-Харченко, который перешел на пост из администрации президента. Также пост замгубернатора занял Вячеслав Климанов, который, правда, был помощником спикера регионального Заксобрания.

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