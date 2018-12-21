Пятница, 21 Декабря 2018 года
22:40:55 МСК

Испанские волонтеры спасли 200 мигрантов в Средиземном море

Общество

Волонтеры ищут порт, готовый принять мигрантов

Испанские волонтеры спасли 200 мигрантов в Средиземном море
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы ЕС

Мадрид, 21 декабря 2018, 22:07 — REGNUM  Испанская волонтерская организация Proactiva Open Arms взяла на борт 200 мигрантов с двух лодок в Средиземном море, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно сообщению волонтеров, беженцы, среди которых три беременные женщины и двое детей, могли утонуть без оказания помощи.

В данный момент волонтеры ищут порт, готовый принять спасенных мигрантов. Порты Италии и Мальты не принимают беженцев.

Читайте также: Европол: почти все мигранты попадают в Евросоюз при помощи мафии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить