Испанские волонтеры спасли 200 мигрантов в Средиземном море

Мадрид, , 22:07 — REGNUM Испанская волонтерская организация Proactiva Open Arms взяла на борт 200 мигрантов с двух лодок в Средиземном море, 21 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно сообщению волонтеров, беженцы, среди которых три беременные женщины и двое детей, могли утонуть без оказания помощи.

В данный момент волонтеры ищут порт, готовый принять спасенных мигрантов. Порты Италии и Мальты не принимают беженцев.

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