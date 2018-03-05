Путин снизил накал Татарии, а Шаймиев рассказал «о спасении России»

Анастасия Степанова, , 16:42 — REGNUM

Казань на прошлой неделе прозвучала на всю страну как пример удачных практик. Трижды столицу в своём ежегодном послании упомянул Владимир Путин, что сразу же подняло в республике разговоры об особом статусе, а также о том, что теперь нет сомнений, какой город считать третьей столицей. А телеграмеры после выступления президента РФ в шутку предложили Рустаму Минниханову готовить дырку под новый орден к тому, что уже был дан ему указом главы государства ровно год назад.

Доверенное лицо кандидата Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, экс-глава Татарии, а ныне госсоветник РТ Минтимер Шаймиев пришёл в казанский штаб, чтобы «узнать обстановку», и сделал ряд громких заявлений — о том, что не стоит политизировать вопрос татарского языка, потому как «силом мил не будешь», отметил роль договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, заявив, что тогда «договорились, спасли ситуацию» и что за прошедшие годы у республики с федеральными властями сложились добрые отношения, которые «подкреплены делами прежде всего». Казанские СМИ окрестили заявление Шаймиева знаковым событием 2018 года.

Некоторый налёт скандальности на фоне обещания американского минфина в ближайшее время продолжить санкции в отношении России вызвал первый визит в Казань посла США Джона Хантсмана. Он встретился с главой региона Рустамом Миннихановым, поиграл на пианино в казанском кафе и заявил журналистам, что «был бы рад дожить до того, когда будут задавать вопросы не про санкции».

Из «высоких гостей» Казань на прошлой неделе также посетили Наина Ельцина и министр финансов РФ Антон Силуанов, похваливший регион за то, как он «умеет привлекать инвестиции и создавать условия для реализации проектов». А для участия в «круглом столе» по судьбе реки Волги Татарию посетил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов.

Бодряще, как чаша крепкого кофе с щепоткой кайенского перца, для депутатов прошла сессия Казанской городской думы, где некоторых законотворцев глава республики окрестил пассажирами не на своих местах и добавил, «чтобы пассажиров было меньше, депутаты должны активно работать, а не только требовать».

Несмотря на то, что рейтинг Минниханова после президентского послания предсказуемо пошёл вверх, рост протестной активности за неделю до выборов президента РФ может отыграть его назад. 4 марта в Казани прошло сразу три митинга — в защиту сквера на улице Гаврилова, против строительства мусоросжигательного завода и «по судейскому произволу».

Съезд предпринимателей региона, которым завершилась неделя, не обошёлся без курьёзов. На нём представили «татарскую виагру», а также угостили Рустама Минниханова семечками. Большая часть делегатов с трибуны говорили на татарском языке, на что глава региона заметил, что это хорошо и «если мы не будем ценить свой язык, то кому он нужен».

Богата была информационная повестка региона на прошлой неделе и на скандалы. В офтальмологической больнице Казани прошли обыски, на что главврач заявил, что из него «хотят сделать стрелочника». Казанским дебоширом, который устроил перестрелку в жилом доме, был убит сотрудник Росгвардии и ранен участковый, а двух бывших прокуроров из столицы республики, являющихся фигурантами уголовного дела о взяточничестве, отправили под домашний арест и уволили «за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника». Судья районного суда Казани, фигурировавшая в просьбе Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела по взятке, ушла в добровольную отставку.

И Казань трижды…

Тот факт, что Казань в послании Владимира Путина прозвучала трижды, для многих представителей республики было сродни знаку о высоком доверии.

Напомним, Казань в положительном ключе упоминалась в связи с наличием успешного опыта обновления городской среды и инфраструктуры, как город, где формируются мощные научно-образовательные центры, и как площадка, где уже действуют международные математические центры.

После завершения выступления президента представители региона начали говорить о том, что, исходя из послания, третьим городом в стране является Казань, а то, что столицу региона упомянул сам президент, добавляет очков республике.

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Телеграм-каналы даже пошутили на этот счёт, что «Минниханову впору сверлить на пиджаке дырку для нового ордена».

Телеграм-канал «Неудаща» отметил, что «роль Татарстана на федеральном уровне возвращается на былые позиции» и «учитывая то, что во всех положительных примерах в первую очередь Путин упоминал Казань, это говорит о снижении градуса накала и в целом положительной оценке городу и региону в целом».

«Касаемо финансовой сферы Путин отметил ослабление банковского кризиса. Это косвенно говорит о том, что нынешних крупных игроков не тронут, и вероятность повторения декабря 2016 года в республике значительно снизилась. Указания на увеличение темпов строительства было дано всем регионам. Казань была отмечена как передовой город в сфере образования и инноваций. Это значит, что вложения в IT-отрасль будут продолжать, а нынешняя ситуация с образованием центр полностью устраивает. Соответственно, упор будет делаться на усиление КФУ и централизацию университетов, ситуацию с татарским языком оставят без изменения», — добавляют телеграмеры.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что «приятно и отрадно, что Казань в послании президента России звучала несколько раз в качестве примера того, как эти проекты нужно реализовывать».

"Это заслуживает нашей с вами гордости, это результат нашей совместной работы с жителями, промышленными предприятиями, бизнесом, общественными структурами, вузами, молодежью, коллегами из правительства под руководством нашего президента. Безусловно, это наш с жителями совокупный успех, и мы дальше будем делать все для того, чтобы быть в авангарде этих преобразований», — добавил градоначальник, которого горожане между тем уже не раз критиковали за состояние дорог и пешеходных площадок после снегопадов.

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Выборы и Шаймиев

ЦИК Татарии рапортует о том, что для голосования на предстоящих 18 марта выборах изготовлено 2 935 867 бюллетеней, 98 200 из которых предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней, а экс-глава Татарии, госсоветник РТ, а ныне доверенное лицо кандидата Владимира Путина Минтимер Шаймиев встретился с волонтёрами в казанском штабе.

Встреча состоялась на следующий день после президентского послания. Как пояснил сам Шаймиев, он пришёл, чтобы «узнать обстановку». Бывший глава Татарии поздравил волонтёров с тем, что «впервые в послании Путина особо была подчёркнута роль волонтёров», попросил не политизировать языковой вопрос, отметил роль договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью, а также рассказал об отношениях властей двух уровней.

Комментируя вопрос программы Путина, Минтимер Шаймиев заявил что она уже изложена (в послании — прим. ИА REGNUM ), а дальше рассказал о том, что республика находит «понимание тех вопросов, которые ставим перед руководством страны».

«Я должен сказать, что мне, может, несколько неудобно об этом говорить, но за все эти годы сложились добрые отношения. Но добрые отношения просто так не бывают — кто кому как понравился, улыбнулся. Эти добрые отношения подкреплены делами прежде всего», — заявил Шаймиев, уточнив, что все поручения главы государства в республике выполняются.

Во время общения с волонтёрами поднимался и вопрос татарского языка.

«В Конституции РФ все требования по языку учтены, национальные республики имеют право на госязыки. Это и сегодня есть в соответствующих статьях Конституций России и Татарстана — татарский язык наравне с русским являются госязыками. Мы только этим руководствовались все эти годы, как по-другому? Тем более долгие годы я работал президентом, время идёт, вот уже Рустам Нургалиевич второй срок работает. Мы не могли дотрагиваться до нашей Конституции и до сих пор не дотронулись» — цитирует слова госсоветника РТ издание «Бизнес-онлайн».

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Комментируя тему договора, Минтимер Шаймиев отметил его историческую роль и заявил, что «в 1994 году мы нашли пути сделать всё не через кровопролитие, а через договор» и «это была не какая-то политическая игра».

"Это сама жизнь была, мы судьбы так решали! Мы договорились, спасли ситуацию, и в последующем руководители Российской Федерации оценили шаг наш, мудрость нашего народа. Они неоднократно говорили, что мы этим шагом фактически спасли Россию, — добавил он. — Мы всегда находили компромиссы, и договор решающую роль сыграл, чтобы успокоить население, интеллигенцию! Это был ответ на веками накопившиеся вопросы».

Казанские СМИ назвали визит Шаймиева в штаб значимым событием.

«Первые выборы президента Татарстана состоялись в 1991 году. Тогда в ходе безальтернативных выборов президентом Татарстана стал Минтимер Шаймиев, получив 71% голосов избирателей. Спустя пять лет в 1996 году он был избран президентом с результатом 97%, а в 2001 году победил в конкурентной борьбе (в выборах участвовали еще четыре кандидата) с результатом 80%. В 2005 году Шаймиев стал президентом согласно новому порядку определения глав субъектов Российской Федерации, он был наделён на четвёртый срок полномочиями президента РТ Госсоветом РТ по представлению Путина», — напомнил телеграм-канал «Шалтай-Бабай».

Посол США в Казани

Когда стало известно, что в Казань прибывает посол США Джон Хантсман и в программе его визита — встреча с властями республики, некоторые местные СМИ удивились — ведь совсем недавно вышел «кремлёвский доклад», а в апреле России пообещали новый пакет санкций от американского минфина. Но визит прошёл тихо-мирно, без каких-либо эксцессов, а сам Хантсман заявил, что это его первый визит в республику и он его никогда не забудет.

Кроме личной встречи с Рустамом Миннихановым, которая прошла «за закрытыми дверьми» для прессы, посол США во время прогулки в одном из казанских кафе сыграл на фортепиано, в Благовещенском соборе поставил свечку и посетил ряд промышленных предприятий, например, ТЭЦ-3. Про встречу с властями региона пресс-служба скупо выдала, что стороны «обсудили вопросы взаимодействия в рамках существующих российско-американских отношений».

В комментариях казанским журналистам по вопросу санкций посол отметил, что они связаны с требованием закона, принятого 2 августа 2017 года, и окончательное решение принимает конгресс. Между тем Хантсман на встрече со студентами и преподавателями двух казанских вузов, отвечая на схожий вопрос, добавил, что «нашим цивилизациям есть много чему поучиться друг у друга» и он «был бы рад дожить до того момента, когда на встречах будут задаваться вопросы, не связанные с санкциями».

"Высокие гости»: Силуанов, Ельцина и другие

Казань на прошлой неделе привлекала не только туристов, но и разного рода «высоких гостей».

Кроме посла США, в начале недели Татарию посетили супруга и дочь первого президента РФ Бориса Ельцина — Наина Ельцина и Татьяна Юмашева. Их визит во многом традиционен — ежегодно они участвуют в церемонии награждения победителей Международного теннисного турнира серии ITF «Кубок Ельцина-2018». От имени республиканских властей в этом году с ними встретился Минтимер Шаймиев.

«С каждым приездом Татарстан очень меняется, меняется Казань, обустраивается, становится все краше и краше», — отметила Наина Ельцина.

А в рамках «круглого стола» комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды по спасению Волги, который прошёл 26 февраля, в Казань приехали сразу несколько представителей федеральных ведомств. В частности, замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов.

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Отдельно стоит отметить визит зачастившего в Казань министра финансов РФ Антона Силуанова. 2 марта он посетил особую экономическую зону «Алабуга», где ознакомился с работой нескольких предприятий. А уже в Казани Силуанов провёл совещание по вопросу поддержки реализации приоритетных инвестиционных проектов, на котором хвалил татарские власти.

«В Татарстане все удаётся, и особая экономическая зона «Алабуга» — хороший пример того, как республика умеет привлекать инвестиции и создавать условия для реализации проектов. Сегодня нужны инструменты, чтобы подстегнуть дальнейшее инвестирование, и мы готовы разрабатывать такие инструменты», — отметил министр, добавив, что «со своей стороны готовы предоставить детальные расчёты экономической эффективности представленных сегодня проектов для разработки этих инструментов».

К слову, 5—6 марта столицу Татарии с визитом посещает полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, где среди прочего проведёт совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития региона.

Протестная активность: три митинга в один день

На фоне визитов высокопоставленных гостей, упоминания столицы региона в президентском послании почти незаметно в Казани в прошедшие выходные прошли сразу три публичных мероприятия — митинга и пикета.

4 марта в сквере Тинчурина около 15 активистов присоединились к всероссийской акции ЭКО-2018 и провели пикет против застройки берега Казанки рядом с улицей Гаврилова. Жителей возмущает, что участок на берегу реки, являющийся популярным местом отдыха горожан, был продан под строительство микрорайона.

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Жители аварийного фонда, не согласные с назначаемой властями низкой выкупной ценой, которой не хватит на покупку благоустроенного жилья, протестовали в тот же день в казанском посёлке Дербышки. Они присоединились к митингу «Против судебного произвола». Дело в том, что, несмотря на абсурдность ситуации, суды встают на сторону властей, а жителям только остаётся собрать вещи и переехать жить куда придётся — ведь квадратный метр в большинстве городов Татарии уже давно стоит не 11 тыс. рублей, как предлагают власти, а в 2,5—3 раза дороже.

Наибольшее число пострадавших «от программы расселения» в Чистополе, Зеленодольске. Предыдущий митинг «аварийщиков» прошёл 23 февраля 2018 года.

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Самым многочисленным был митинг противников строительства мусоросжигательного завода, который планируется строить в Татарии в рамках федерального проекта «Чистая страна». Горожане, коих 4 марта собралось в парке Петрова около 300 человек, уже год пытаются донести до властей мнение, что населённые пункты республики — не место для такого объекта и его появление навредит не только экологии, но и здоровью жителей.

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«Нам решать, чем дышать», — гласил один из плакатов митинга в Казани.

А в резолюции предлагалось «направлять собранное вторсырьё на переработку, пищевые отходы — на специальные станции по добыче биогаза и компостированию», а также «организовать отдельный сбор опасных отходов (батарейки, ртутные лампы и градусники) от физлиц на безвозмездной основе».

Чиновники, которых организаторы митинга приглашали и ждали для общения с горожанами, на него так и не пришли.

«Система обращения с отходами — сложная, комплексная и многоуровневая. Мы не решим проблему только строительством мусоросжигательного завода, только размещением отходов на полигонах или только раздельным сбором мусора. Это всё взаимосвязанные звенья. Только грамотно реализовав всю эту цепочку, мы сможем говорить о том, что отходы минимально воздействуют на окружающую среду, и, соответственно, на человека. Мусоросжигательный завод — не панацея. Более того, если мы строим завод, обязательно должна быть система раздельного сбора, потому что сжигать смешанные отходы не очень хорошо», — высказала в интервью изданию «Реальное время» директор института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.

Депутатам «на орехи»

Годовой отчёт мэра Казани Ильсура Метшина и очередная сессия городской думы в этот раз обернулась критикой работы депутатов, коих (не всех, а отдельных без поименования) окрестили пассажирами не на своих местах.

Реплика из уст Рустама Минниханова о том, что депутаты горазды только деньги просить, возникла на фоне обсуждения финансирования насущных нужд города, решения проблем обманутых дольщиков, коих именно в Казани львиная доля.

Выступив с отчётом и затронув вопрос проблемных недостроек, Ильсур Метшин попросил Минниханова, присутствовавшего на сессии, помочь с решением проблемы. В частности, речь шла о возможности задействовать «страховые деньги» застройщиков.

«По Казани, к примеру, на эту сумму мы могли бы решить многие проблемы обманутых дольщиков, — отметил Метшин, добавив, что «необходимо проработать этот вопрос для обращения на федеральный уровень».

Республиканская власть помощь пообещала, а вот на депутатов глава региона посмотрел критично: «Вы приходите вот сюда, слушаете — а что вы сами делаете? Многие что-то делают, а некоторые просто пассажиры», «Привести в порядок игровые зоны, площадки детсадов — это не такие большие средства, можно привлечь и инвесторов. Вы сюда пришли не для того, чтобы поаплодировать, какой мэр и президент хорошие. Вы каждый должны принести что-то. Вы приходите сюда, слушаете отчёт, а что вы сами сделали?».

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Бизнес-слёт по-сельски

В конце прошедшей недели сельские бизнесмены съехались на ежегодный сход. Всего в мероприятии приняли участие свыше 750 предпринимателей из почти 40 регионов России.

Перед началом пленарной сессии гостям презентовали «татарскую виагру» — колбасу из конины, а Рустама Минниханова угостили семечками и сделали селфи с ним «для рекламы».

«Если не будет таких предпринимателей, как вы, то у татарских сел не будет будущего, — заявил глава региона, выступая перед участниками схода. — Нас всех беспокоит будущее нашего народа: как мы будем жить? Что будет с нами? Я хочу сказать, что село — это основа не только для татар, но и для других народов».

Он также напомнил, что в регионе для поддержки села с 2018 года работает 38 программ.

На мероприятии не обошлось без заявлений вне повестки. Например, опять был поднят вопрос сохранения языка. Этому способствовало то, что большая часть прозвучавших выступлений была на татарском языке.

«По возможности нужно выступать на татарском, не стесняясь ошибок. Вы ведь пример для других, самые успешные люди. Глядя на вас, другие начнут говорить на татарском. Если мы не будем ценить свой язык, то кому он будет нужным?» — заявил Минниханов.

«Дело врачей»

Медицинскую сферу Татарии лихорадит уже не первый месяц. Самоубийство заместителя министра здравоохранения РТ Елены Шишмарёвой, в отношении которой буквально за неделю до трагедии было возбуждено уголовное дело, отставка, пусть и официально добровольная, министра здравоохранения РТ Аделя Вафина и вот теперь — обыски у главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы.

Правоохранительные органы считают, что в медучреждении пациентам с катарактой навязывали платные услуги, там где они должны были быть бесплатными, а потом получали два платежа за одну услугу — с пациентов и с фонда.

Следователи усмотрели в действиях неустановленных сотрудников больницы признаки ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Сам главный врач в комментариях казанским СМИ вины не признает и заявляет, что бесплатно можно было сделать операции лишь с отечественными линзами, а пациенты хотят импортные.

«Официально нам пока ничего не говорят. Но по сути вопросов и по истребованным документам следователи считают, что у нас произошло «задвоение оплаты, — цитирует слова главврача Айдара Амирова издание «Бизнес-онлайн». — Я пояснения дал, объяснил, что считаю, состава преступления нет, деньги — на расчётном счёте, пожалуйста, вот они, пользуйтесь».

Глава медучреждения считает, что подобный интерес может быть связан с жалобами пациентов, так как есть «колоссальная очерёдность на госпитализацию», которая сложилась из-за недостатка средств, а из него, по мнению Амирова, «хотят, извините, стрелочника сделать».

5 марта стало известно, что до окончания служебной проверки главврач отстранён от работы.

Погиб при исполнении

Вечером 27 февраля на улице Авангардная, что находится в отдалённом микрорайоне Казани, раздались выстрелы, и очевидцы начали рассказывать о событиях в соцсетях.

Позднее выяснилось, что пьяный дебошир Александр Петров пришёл с охотничьим карабином к родственникам жены, где она гостила. В квартире в тот момент кроме взрослых находились трое детей, и нетрезвого мужчину внутрь не пустили. Он разозлился и начал стрельбу по дверям. На место по вызову приехали правоохранительные органы, переговоры ни к чему не привели. В результате действий преступника был ранен участковый и убит 38-летний сотрудник Росгвардии, у которого остались трое детей. И погибшего, и раненого позднее представили к награде.

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По имеющейся информации, сам преступник совершил суицид спустя несколько часов, но официально никто данную информацию не подтверждает.

«Полицейских стрелок встретил плотным огнем, ранив при этом оперативника. Капитан полиции с огнестрельным ранением бедра был госпитализирован. В больнице врачи извлекли у него из раны заряд дроби — около 40 штук. В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей в госпитале МВД Татарстана. В ходе спецоперации стрелок был обезврежен. Помимо сотрудника полиции, ранения получили боец Росгвардии, который в дальнейшем скончался в карете «скорой помощи», и один местный житель», — сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Эта история могла бы стать частью сводок бытовых происшествий, если бы не одно «но». В феврале 2018 года любителя дебошей по заявлению супруги и решению суда на 10 суток отправили под административный арест. Именно за отбытый «срок» и пришёл мстить женщине убийца.

Генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов в комментариях газете «Реальное время» так прокомментировал событие:

«Процесс этот развивался не вчера и не позавчера. Данный персонаж наверняка был известен и правоохранительным органам, и общественности. Произошедшее в казанском Борисково — это уже пиковая ситуация. С ним можно было и иначе разобраться. Этот персонаж был известен всем. Но ни участковый, ни другие сотрудники не могли с ним ничего сделать. В нашем государстве принято очень много законов, которые не позволяют нашим правоохранительным органам купировать негативные явления на их ранней стадии. На сегодняшний день надо возвращаться к системе профилактики, которая позволяла бы ликвидировать подобные эксцессы на стадии зарождения».

Прокуроры оскандалились

Районные прокуратуры Казани лишились двух старших прокуроров, которые после возбуждения в отношении них дела по двум уголовным статьям, были уволены «за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника».

По сообщению СУ СК России по РТ, оба подозреваемых были задержаны сотрудниками подразделения по обеспечению собственной безопасности прокуратуры республики и УФСБ России по региону 27 и 28 февраля. Они подозреваются в получении крупной взятки и посредничестве при взяточничестве.

1 succo Суд

Следствие считает, что экс-прокуроры предложили жителю Казани свою помощь «в постановлении благоприятного приговора в отношении его знакомого в одном из районных судов города». Тот, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы, и передача 400 тыс. рублей взятки проходила под контролем оперативных служб.

Расследование уголовного дела продолжается, по нему, кроме бывших сотрудников надзорного ведомства, задержан еще один человек. Сами экс-прокуроры помещены под домашний арест.

Прощай, мантия

Одна из районных судей Казани, в отношении которой глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин еще месяц назад просил квалификационную коллегию разрешить возбуждение уголовного дела, ушла в отставку.

Галина А. и ещё одна районная судья Казани подозревались в посредничестве при передаче взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2018 года коллегия отклонила представление Бастрыкина, а 21 февраля было удовлетворено заявление судьи о прекращении её полномочий в связи с уходом в отставку.

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