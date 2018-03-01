Пассажиры не на своих местах: Минниханов о депутатах думы Казани

Казань, , 15:49 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов впервые за последний год принял участие в заседании Казанской городской думы — одной из самых информационно закрытых в регионе, чьи заседания всё также проходят без онлайн-трансляций и с минимумом публичности. Поводом для посещения мероприятия городского уровня главой республики стала вовсе не пресловутая «зелёная папка» Минниханова, которая послужила поводом для целой серии отставок в районах, а годовой доклад мэра Казани Ильсура Метшина. Вопросов в повестке было 13, и свою порцию критики получили все, а депутатов и вовсе окрестили «пассажирами не на своих местах». О чём говорили на заседании, за что критиковал муниципальные власти глава республики, разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Повестка очередного заседания 28 февраля 2018 года включала 13 вопросов, в числе которых — годовые отчёты думы, мэра города, руководителя исполкома, а также Контрольно-счётной палаты. Кроме того, депутаты внесли поправки в план приватизации, в бюджет города и порядок выявления и демонтажа движимого имущества.

Самым важным вопросом, поднятым на сессии, был вопрос обманутых дольщиков и решения их проблем. Именно в Казани сконцентрировалось основное число недостроев Татарии и, как следствие, пострадавших от недобросовестных застройщиков. В сентябре 2017 года во время одного из митингов дольщики потребовали у властей региона найти решение проблемы, не заставляя их доплачивать, а по факту еще раз оплачивать свои квартиры, а также предложили министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Иреку Файзуллину уйти в отставку.

Участники осеннего митинга просили у властей «найти финансовые механизмы достройки, решив проблему, а не создавать имитацию решения проблемы обманутых дольщиков».

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В декабре 2017 года на годовой пресс-конференции Рустам Минниханов, комментируя вопрос дольщиков, заявил, что в Казани ответственность несёт городская администрация.

«Они, так или иначе, участники этого процесса. Разрешение на строительство они давали. Никто не думал, что это произойдёт. Сама по себе эта тема не рассосётся», — добавил Минниханов.

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Мэр Казань Ильсур Метшин 28 февраля 2018 года в своём годовом отчёте, говоря об обманутых дольщиках, брать решение проблемы на свои плечи не стал и предложил разделить хлопоты с республиканской властью. Он обратился к Рустаму Минниханову с просьбой о поддержке.

«Совместно с коллегами из министерства строительства и архитектуры мы готовим предложения по повышению эффективности этой работы. В частности, необходимо на законодательном уровне разделить действительно нуждающихся дольщиков, вложивших в будущую квартиру все свои средства, зачастую кредиты, и дольщиков-инвесторов, которые, явно не будучи нуждающимися в улучшении жилищных условий, вкладывали деньги в «долевку» для последующего получения прибыли. По данным следственных органов, некоторые, в кавычках, «обманутые» дольщики-инвесторы покупали до 26 квартир, — заявил Ильсур Метшин.

— Во-вторых, как отметил министр строительства России Михаил Мень, «компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен стать реальным инструментом коллективной ответственности СРО по обязательствам своих членов». На территории республики в 4-х СРО аккумулировано 2,2 млрд. рублей, внесенные в том числе и застройщиками проблемных домов. Но законодательство сделало практически невозможным использование этих средств на их достройку. По Казани, к примеру, на эту сумму мы могли бы решить многие проблемы обманутых дольщиков.

Уважаемый Рустам Нургалиевич, мы здесь будем просить Вашей поддержки в этом вопросе. Необходимо проработать этот вопрос для обращения на федеральный уровень».

Напомним, в Казани 16 проблемных новостроек, ещё шесть на 1 360 квартиры было сдано в 2017 году.

Минниханов в ответ на просьбу пообещал обратиться в Москву и подключить депутатов в Госдуме РФ.

«Даже если по 1300 квартир будем вводить, нам необходимо 4 года, чтобы решить проблему. 4 года! Люди ждут. Там на самом деле есть люди, которые как бизнес вложили деньги, а есть, кто остались с кредитами, долгами, без жилья», — добавил он, уточнив, что «республика будет поддерживать все ваши обращения — где землю выделить по указу, где административные механизмы использовать».

На вопрос депутата Казанской городской думы Алексея Серова по вопросу дольщиков глава республики был резок: «Понятно, что вы считаете, что здесь власть не дорабатывает. Вы — депутат Казгордумы, я вам предлагаю — возьмитесь за эту тему! Понятно, что можно критиковать мэра, меня — кого угодно. Но этой темой надо заниматься каждый день».

В целом на этой сессии Минниханов активно критиковал депутатов, особенно когда возникал вопрос «где взять денег» на решение того или иного вопроса.

«Здесь 40—50 депутатов, и, когда вас избирали, вы говорили, что будете заботиться о территориях. Поработайте с предприятиями, предпринимателями. Самый простой путь — прийти сюда и задать вопрос президенту, сказать: «Давай сюда добавим». Вы приходите сюда не для того, чтобы поаплодировать мэру и президенту. Каждый должен сделать что-то! Это же отчет! Депутат не просто должен поехать на встречу с населением и поговорить. Что он сам сделал? Многие что-то делают, а некоторые просто пассажиры», — цитируют главу региона издание «Бизнес-онлайн».

Претензии к депутатам есть и у горожан.

«Целый госсовет пассажиров. С них бы начать!», «Многие депутаты действительно только говорят, что-то обещают решить, но потом забывают. Вот на каждой такой встрече пусть отчитаются о сделанном», «Зачем нам столько депутатов? Сколько районов в Казани? Вот по 2 человека от района на постоянной основе и хватит», «Думаю, что каждый депутат с годовой зарплаты способен профинансировать одну детскую площадку в год», — отозвались горожане.

К вопросу поиска денег на сессии дума возвращалась не раз. К примеру, на содержание парков и скверов глава республики предложил зарабатывать самостоятельно — «парки и скверы должны быть самодостаточными: работа общественных зон должна быть организована таким образом, чтобы они приносили доход, необходимый для их содержания».

Для справки, в Казани 140 «зелёных зон» общей площадью 367 га.

Казанские телеграм-каналы тоже не оставили без внимание февральскую сессию городской думы.

«Р. Минниханов активно принялся за критику республиканских чиновников, называя их своими именами. Так, например, главы районов оказались «неспособными людьми», а депутаты Казгордумы — «пассажирами» не на своих местах. Но ко всем у него один посыл — найти деньги для решения насущных проблем», — пишет «Башня Сююмбике».

Искать деньги между тем предложено в том числе и в карманах горожан — через активно внедряемое в сельсоветах Татарии самообложение, то есть участие граждан в софинансировании бюджетных расходов. У муниципальных властей эта схема вызывает большой интерес, но вовсе не из-за небольших с точки зрения расходов бюджета вспомоществований со стороны населения, а потому что на каждый собранный с сограждан рубль республиканский бюджет добавляет 4 рубля.

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Вопрос о самообложении был поднят депутатом от фракции «Единой России» Сергеем Черепановым, который спросил у Ильсура Метшина о возможности софинансирования на таких же условиях, как в районах, и в Казани.

На это предложение отозвался Рустам Минниханов, который отметил, что важно вовлечь в софинансирование горожан, и поручил доработать нормативные акты так, чтобы «этот инструмент могли задействовать».

Население, в карман которого предлагается запустить руку, на это отозвалось весьма негативно.

«Давайте чиновников самообложим. Они их все равно на сабантуй в Париже потратят нецелевым образом. Они на эти деньги дороги построят, ямы закопают», «Когда уже кончатся противоправные поборы с простого, нищего народа: с миру по нитке — голому рубаха? Когда совесть проснётся у тех, кто имеет бешеные деньги с частного бизнеса, а не стоит на рынке в холода, чтобы продать за весь день на 300—500 руб. товара: ну нет у народа покупательской способности на сегодня, потому что не хватает нормально на еду и на обнаглевшее ЖКХ. Пусть самооблагаются депутаты, чиновники и те, кто им ровня по доходам», «В любом учебнике по финансам написано, что при замедлении экономики ни в коем случае нельзя увеличивать налоговую нагрузку ни на экономику, ни на физических лиц. Наоборот, следует уменьшить ее с целью поднять платежеспособный спрос на товары и услуги. Именно рост товарооборота (соответственно — производства) принесет и будет регулярно приносить в доходную часть бюджета другие налоги — результат здоровой экономики», — высказали своё мнение горожане.

Напомним, хотя сбор в рамках самообложения и является добровольной помощью, не налогом, но если на какой-либо территории (сельское поселение, район) большинство голосов жителей от 18 лет проголосовало «за», то и платить будут все, в том числе голосовавшие против. Размер взноса устанавливают инициаторы самостоятельно, в Татарии в последние годы он колеблется от 150 рублей до 1,5 тыс. рублей. Осенью 2017 года в некоторых районах Татарии референдумы по самообложению, которые прошли в 872 поселениях, обернулись скандалами. В ряде сельских поселений и городских округов скинуться обязали не только трудоспособное население, но и пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких мам, студентов, многодетные семьи.

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На сегодня на законодательном уровне решается вопрос о возможности проведения референдумов по самообложению не только в районах и поселениях, но и в отдельных населённых пунктов в составе поселения, городского округа, внутригородского района, внутригородской территории федерального значения.