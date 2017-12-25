Анастасия Степанова, , 20:46 — REGNUM

Глава Татарии Рустам Минниханов похвалился итогами годами перед президентом РФ Владимиром Путиным, вскользь упомянув о проблемах, которые между тем утянули регион на семь строчек вниз в рейтинге эффективности региональной власти по итогам 2017 года — со второго на девятое место. Мэру Казани Ильсуру Метшину горожане напомнили об обязанностях, предложив или вспомнить, что зима неожиданно не приходит, и обеспечить очистку улиц или уйти в отставку. Снова был поднят вопрос наименования должности главы региона — депутат из Набережных Челнов просил генпрокурора Юрию Чайку обратить внимание на «президентство» Минниханова. Последний встретился с журналистами казанских СМИ и высказал мнение об оппозиции, которая, на его взгляд, должна быть, но только конструктивной, о языковом вопросе — «мы думали, что действуем в рамках нормативного законодательства», о банковском кризисе — «допустим, за банковскую деятельность я не отвечаю, есть надзорные органы» и обманутых дольщиках — «сама по себе эта тема не рассосётся». Между тем эксперты оценили действия части руководства региона и татарской элиты во второй половине 2016 года «как недальновидные, а отчасти даже и неадекватные».

Депутаты Госсовета РТ провели последнее заседание, на котором утвердили в должности министра образования и науки своего коллегу Рафиса Бурганова, послушали опасения спикера относительно президентской гонки, чтобы в непростой ситуации никто не вскружил голову избирателям. А экс-глава Центризбиркома РТ Экзам Губайдуллин, ставший в сентябре 2017 года сельским депутатом, потеснил в кресле председателя Совета муниципальных образования региона Мингасита Шакирова. Последний сложил полномочия досрочно, но неожиданностью это не стало.

«Всё хорошо, прекрасная маркиза…»

Есть большая ложь, есть маленькая, а есть статистика. Именно это выражение приходит на ум после прочтения стенограммы встречи президента РФ Владимира Путина и главы Татарии Рустама Минниханова.

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Доклад Минниханова пестрел цифрами, некоторые стоит рассмотреть отдельно.

«5,5 процента рост у нас по продукции сельского хозяйства — выходим на 260 миллиардов», — рассказал Минниханов президенту.

Но тут следует отметить, что в этой сфере в текущем году у Татарии есть несколько существенных проблем. Высокие урожаи зерновых из-за отсутствия госрегулирования в части защиты сельхозтоваропроизводителей привели к спаду закупочных цен и появлению излишков у производителей. На начало сентября 2017 года министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов называл цифру почти в 1 млн тонн зерна, невостребованного на внутреннем рынке.

При этом спад цен был не единственной проблемой — из-за дождливой погоды произошла потеря качества зерна. А у внешнего рынка, сбыт на который, по словам Ахметова, затрудняет неразвитая логистика, «чрезвычайно высоки требования к качеству предназначенного на экспорт зерна».

Теперь получается, что урожай высокий, под него набрано 18,3 млрд рублей кредитов (на 2,7 млрд рублей больше, чем в 2016 году), а внутреннему рынку столько не нужно, и выход на внешний рынок затруднён. Вот что на самом деле стоит за ростом сельхозсектора республики.

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Или вот, говорил глава Татарии на встрече с президентом, что «по многодетным семьям тоже работаем, выделяем земельные участки». Да, с одной стороны, Татария в числе регионов-лидеров, где большой процент предоставленных участков, а с другой — участки выделены, но строить на них может очень маленький процент семей и проблема остаётся нерешённой. Начать строить многодетные семьи не могут, так как 90% участков выделено без инженерной и дорожной инфраструктуры, а собственных средств у семей на это нет. И проблема имеет место быть уже много лет, и власти о ней не только знают, но и подсчитали, что для её закрытия нужно 41,7 млрд рублей, но денег в бюджете на это нет.

На заседании Госсовета РТ 26 октября 2017 года депутат Ильсоя Мезикова уточнила, что «более 77% семей получили землю, но лишь около 4% построили дома на ней», и добавила, что «муниципалитеты не могут найти средства на создание инфраструктуры», предложив объединить усилия с республиканским бюджетом. Но, судя по тому, что в бюджете 2018 года на это средств не заложено, предложение «ушло в молоко».

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Что толку выделять землю, если на ней не могут построить жильё и решить жилищный вопрос?

Далее на встрече глава Татарии говорил о доступном жилье — «где‑то 500 тысяч квадратных метров — доступное жильё для тех категорий, которые идут по нашим программам».

Тут не лишним будет напомнить, что у соципотечников уже не первый год есть претензии к срокам сдачи домов в казанском микрорайоне «Салават Купере». В конце июня 2017 года жильцы, не дождавшиеся ввода дома, разбили палаточный городок рядом со стройплощадкой, чтобы обратить внимание властей на проблему.

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«Также я Вас информировал о проблеме вкладчиков. Тоже фонд создан. Уже начали выплаты небольших сумм для юридических лиц. Эта тоже работа организована», — мимоходом отметил глава Татарии проблему, которую принесло банкротство сразу пяти банков Татарии, а шестой хоть и на плаву пока, но уже под очередной санацией.

Судя по тому, что митинги вкладчиков в Казани не прекращаются, рано говорить, что работа организована. 16 декабря 2017 года порядка 250 вкладчиков вышли с требованием вернуть деньги вкладчикам и признать их первыми потерпевшими, а не ЦБ РФ. Кроме того, вкладчики уже много месяцев настаивают на том, чтобы уголовные дела были возбуждены не только в отношении руководства ТФБ.

До сих пор часть вкладчиков, чьи деньги путём ввода в заблуждение были выведены в инвестиционную «дочку» ТФБ, вынуждены доказывать, что они были обмануты и являются пострадавшими.

Казанские СМИ и общественность не особо много внимания уделили этой встрече, большинство ограничилось публикацией стенограммы. Примечательно, что на официальном сайте Кремля Рустам Минниханов в заголовке сообщения был назван «главой»: «Встреча с главой Татарстана Рустамом Миннихановым». А в самом тексте именовался и «президентом». Между тем наименование высшей должности в регионе — это вопрос, который вызывает споры уже не первый год. Ведь Татария осталась единственным регионом, где не глава или губернатор, а «президент». Хотя законодательно эта должность была запрещена для региональных глав еще семь лет назад, а для единственной Татарии продлена до 31 декабря 2015 года.

На прошлой неделе депутат из Набережных Челнов Сергей Яковлев написал генпрокурору РФ Юрию Чайке открытое письмо, где просил обратить внимание на то, что именовать главу региона «президентом» запрещено законом с 2010 года. Депутат попросил генпрокурора обязать республиканский парламент, полномочный это сделать, привести региональную Конституцию в соответствие с федеральным законом, «устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент», а также «провести проверку по изложенным фактам нарушений конституционного строя, утраты (ограничении) суверенитета Российской Федерации в границах Республики Татарстан».

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Минниханов — журналистам: «Каких-либо проблем у нас нет»

Объективный взгляд, который был оформлен в виде рейтинга эффективности региональных властей, подготовленного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лабораторией региональных политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), показывает, что 2017 год в Татарии не был таким, чтобы можно было сказать, что «всё хорошо». Со второго места она опустилась на девятое и стала единственным регионом, где изменение среднего балла оказалось более — 0,05. Также в докладе отмечалось, что «Татарстан остается среди лучших регионов России, но ухудшение ситуации налицо».

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Эксперты в рамках заседания экспертного клуба «Регион» на тему «Эффективность региональной власти в 2017 году», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM 20 декабря 2017 года, комментируя такие кульбиты в списке, среди причин называли не только языковой вопрос и банковский кризис, но и в целом поведение татарской элиты.

По словам политолога Максима Жарова, банковский кризис — «весомый фактор дестабилизации элит, потому что банки, которые исчезают, они очень тесно связаны с местными элитами». Дмитрий Орлов, генеральный директор АПЭК, высказался ещё более жёстко, отметив, что в 2016—2017 годах Татария позволяла себе «неадекватные претензии с точки зрения особого статуса» региона и «по совокупности причин можно оценить действия части руководства Татарстана и татарской элиты во второй половине 2016 года как недальновидные, а отчасти даже и неадекватные».

"Уверен, что пример Татарстана — хороший пример для всех, кто пытается бросить публичный вызов или действовать как-то агрессивно. И некоторые вещи, которые сделал Минниханов в конце прошлого года, это не компенсируют… Федеральные ведомства и лично Медведев будут вести политику ограничения влияния элиты Татарстана на федеральные решения», — отметил Орлов.

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Между тем, ссылаясь на рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», казанские СМИ пишут, что Рустам Минниханов находится в так называемой «жёлтой зоне» (11 баллов), где есть риск отставки.

А вот сам Рустам Минниханов, похоже, не считает, что в регионе «ухудшения налицо». В конце прошлой недели глава региона провёл традиционную встречу с казанскими журналистами.

Общаясь с журналистами, Минниханов (цитата здесь и далее «Бизнес-онлайн») сказал, что «в принципе, у нас все прогнозные показатели выполнены, все намеченные планы по социально-культурным нашим объектам, по всем программам реализованы» и «каких-либо проблем у нас нет».

Если выделить основные темы встречи, то их было не так и много, большую часть беседы собравшихся занимал языковой вопрос.

Во-первых, глава республики заявил, что «татарский язык как родной, к сожалению, мы сами, татары, язык своей матери не знаем или плохо знаем, или мало используем». Во-вторых, он обособил татарский язык как государственный язык субъекта Федерации, заявив, что «так получилось, что каждый понимал это по-своему, и, к сожалению… мы тоже, наверное, должны были чётко позиционировать эту программу в части работы через министерство образования Российской Федерации».

"Эти несогласованные действия привели к тому, что мы оказались в том числе субъектов, которые нарушают федеральное законодательство. Хотя в Конституции всё это есть, но оно регулируется федеральным стандартом, который формирует министерство образования. Но всё это происходило очень быстро, никто на это внимания не обращал, все мы думали, что действуем в рамках нормативного законодательства… Но мы столкнулись с этой проблемой. Моё мнение, конечно, язык субъекта должен иметь некий приоритет, это не только родной язык, но есть федеральная норма, где государственный язык субъекта включён, и он включён в вариативную часть, то есть добровольную. Мы обязаны подчиниться тому документу, который сегодня существует, и сегодня вся наша образовательная система руководствуется этим нормативным актом», — заявил он, добавив, что «надо по методологии работать, нам надо работать по популяризации татарского языка».

Рустам Минниханов попытался даже пошутить.

«Родители принимают решения за своих детей: ему татарский язык не нужен. А может быть, он будет баллотироваться в президенты Республики Татарстан, может быть, он будет в такой ситуации, когда ему надо будет общаться с людьми из тюркских групп», — заметил он.

На эту реплику главы Татарии высказался достаточно объективно телеграм-канал «Башня Сююмбике»:

"А вдруг ребёнок будет баллотироваться на пост президента Татарстана? Такими словами Рустам Нургалиевич решил поддержать интерес к изучению татарского языка, намекая, что без знания татарского языка нельзя стать президентом республики. Видимо, ссылаясь на 91 статью Конституции РТ. Во-первых, на пост президента Татарстана в обозримом будущем баллотироваться не сможет никто, потому что следующий руководитель РТ будет именоваться как глава Татарстана. Во-вторых, по статье 91 Конституции РТ, президентом (главой) республики может стать гражданин, владеющий государственными языками РТ. Русский язык является государственным языком, поэтому знания русского будет достаточно, чтобы стать президентом (главой) Татарстана. Ну и в третьих, незнание национальных языков не помешало, например, Александру Евстефееву стать главой Марий-Эл, а Александру Бречалову — главой Удмуртии. Да и Владимир Васильев вряд ли владеет языками народов Дагестана».

Говоря о банковском кризисе, Рустам Минниханов отметил, что «здесь достаточно долго надо будет решать эту проблему вместе», «потому что те ресурсы, которые в массе у АСВ, недостаточны, чтобы покрыть те потери, которые есть». Напомнил он и созданном фонде помощи вкладчикам, которому был передан земельный участок площадью свыше 759 га.

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«Я думаю, что благодаря этому фонду мы минимизируем их потери, потому что там есть суммы, которые очень большие, люди рисковали своими деньгами. Есть суммы, которые не очень большие, но очень судьбоносные для этих людей. Я их понимаю. Понимаю то, что, допустим, за банковскую деятельность я не отвечаю, есть надзорные органы, но тем не менее это всё произошло в Татарстане. И мы сами тоже не ожидали, что размер горя будет таких объемов», — заявил глава республики.

Следует напомнить, что на момент появления проблем у «Татфонбанка», потянувшего за собой остальные банки, доля региона была прямо и косвенно около 41%.

Федеральный телеграм-канал «Мысли — НеМысли» удивился заявлению Минниханова:

«То есть Минниханов ставит под вопрос эффективность системы страхования вкладов? Следует ли из этого, что и другим регионам надо создавать подобные механизмы, поскольку федеральный центр не справляется?»

Реакция вкладчиков лопнувших банков также не заставила себя ждать — они обратились к Владимиру Путину со своими предложениями решения проблемы.

«Кредиторы первой очереди татарстанских банков-банкротов, которых не очень вдохновляет перспектива ждать, пока РФП продаст землю в Аракчино и расплатится с ними, написали письмо Владимиру Путину. В письме они предлагают свои варианты решения проблемы с возвратом денег. Первый вариант — это пополнить фонд за счет этнократической элиты республики. При населении 3 млн около ста тысяч этнократов и элиты в состоянии пополнить фонд, внеся вполне посильную для них сумму, допустим, от 100 000 рублей. Это позволит закрыть требования большинства кредиторов ТФБ и Интехбанка.

Вариант второй. Недостаток его в том, что он слишком долгий. К тому же практика банкротства банков, которая существует сегодня, хотя и предполагает привлечение виновных банкиров к уголовной ответственности, к сожалению, не влечет за собой возврат украденных средств конкурсную массу. Из-за этого, кстати, страдают не только вкладчики рухнувших банков, но и бюджет Российской Федерации, то есть мы все, население России. И Татфондбанк, и Интехбанк, скорее всего, не станут исключением при отсутствии политической воли. Но если все же проявить политическую волю, то можно максимально пополнить конкурсную массу. Для этого провести полномасштабное расследование уголовного дела, распространив его не только на топ-менеджеров банка, но и на бенефициаров всех фирм, через которые осуществлялся криминальный вывод активов, невзирая ни на их положение, ни на другие обстоятельства. Ну, а если и в этом случае конкурсной массы не хватит, то привлечь к субсидиарной ответственности всех топ-менеджеров банков, опять же, невзирая на лица», — пишет телеграм-канал «Неудаща».

Отвечая на вопрос о проблемах дольщиков, которых, к слову, в регионе порядка 5,6 тыс. человек, прямо отметил, что в Казани ответственность несёт городская администрация.

«Они, так или иначе, участники этого процесса. Разрешение на строительство они давали. Никто не думал, что это произойдёт. Сама по себе эта тема не рассосется», — заявил он, добавив, что в январе-феврале 2018 года будет создан отдельный фонд для дольщиков, для которого есть несколько участков, и будет задействован потенциал города и региона.

В Казань зима пришла неожиданно, или Почему мэру предлагают отставку

20 декабря на одной из открытых платформ по сбору подписей житель Казани Искандер Я. создал петицию с требованием к мэру Ильсуру Метшину «или организовать очистку пешеходных путей во всех районах города ото льда, или — в случае неспособности наладить систематическую работу по решению этой проблемы — уйти в отставку».

Проблема в столице Татарии возникла после того, как городские службы не справились с последствиями снегопада, а это в свою очередь привело к многочисленным травмам жителей на обледеневших тротуарах. По данным издания InKazan, ссылающемся на минздрав РТ, только за период с 8 по 15 декабря 2017 года в травмпункты обратились с «зимними» травмами 256 человек, и большое число травм связаны с падением на скольких дорогах.

Между тем 18 декабря на традиционном совещании в мэрии замглавы исполкома Игорь Куляжев заявил о том, что «замечания своевременно доводились до подрядных организаций и устранялись». Жители ответили на это петицией.

«Пешеходные пути в Казани в настоящее время — в самом начале зимы — покрыты неровной наледью и ледяными надолбами. Горожане сообщают о переполненности отделений травматологии в больницах. В особенно опасной ситуации оказались люди старшего возраста и беременные женщины — их падение на скользких тротуарах чревато серьёзными травмами. Значительная часть людей с инвалидностью из-за такого состояния дворов и улиц исключена из публичного пространства», — говорится в ней.

Выставив требование безотлагательно приступить к решению проблемы, автор отмечает, что «если мэрия в её нынешнем составе не может устранить обледенение тротуаров, это означает, что она в принципе не может решать городские проблемы».

На момент подготовки материала петиция была уже подписана более 580 горожанами.

Депутатские итоги

Итоговое заседание Госсовета Татарии прошло 21 декабря 2017 года. Первоначальная повестка из 23 пунктов за счёт дополнительных вопросов разрослась до 41 пункта. Депутаты утвердили конечный вариант бюджета республики на 2017 год, внеся среди прочих поправок в расходные обязательства кредит для Казани на покрытие части дефицита — на 20 млн рублей. В целом доходы бюджета региона были увеличены на 6,1 млрд рублей, в том числе и за счёт прироста налога нефтедобывающей промышленности и акцизов на 889 млн рублей. Расходы выросли в целом на 415 млн рублей.

«С учётом изменений доходной и расходной части предлагается сократить дефицит бюджета на 5,7 миллиардов рублей. В результате предлагается на 2017 год утвердить бездефицитный бюджет по доходам и расходам в равных объёмах 235,8 миллиардов рублей», — заявил на сессии министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Спикер Фарид Мухаметшин подвел итоги работы парламента за 2017 год и отметил, что следующий 2018 год «дает старт очередному большому избирательному циклу», который начнётся с выборов президента Российской Федерации.

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При этом он обратился к своим коллегам с речью, в которой поделился мнением, что «большинство татарстанцев поддержит курс на стабильность высшего института власти России, преемственность в отстаивании национальных интересов и укрепление могущества страны» при своём выборе. Он также выразил опасение, чтобы избирателям региона «не вскружили голову» в непростой политической обстановке, а «избирательная кампания прошла честно, чисто и кандидат получил поддержку».

Рустам Минниханов на встрече с журналистами также высказался о предстоящих выборах, отметив, что «оппозиция должна быть всегда, но она должна быть конструктивной».

"Если это оппозиция только в пику кому-то — это несущественно. Если у тебя есть своё видение того, как сделать страну лучше, — это другое, — уточнил Минниханов. — Я надеюсь, что выборы пройдут достойно. Я думаю, и вы свой голос правильно определите. Пожелание, чтобы все было прозрачно, спокойно, чтобы не было никакого торга».

«Расстрельная должность»: из депутатов в министры

Депутаты 21 декабря единогласно утвердили назначение своего коллеги Рафиса Бурганова в должности министра образования и науки Татарии, которую ранее занимал уехавший в Актанышский район руководить исполкомом Энгель Фаттахов.

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Кандидатура была согласована с Минобрнауки РФ. Представлявший кандидата премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что Бурганов не сразу согласился на эту «расстрельную должность», а председатель комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев добавил, что новый министр «приступает к работе в очень непростое время, особенно это касается развития национального образования».

Напомним, официально бывший министр Энгель Фаттахов покинул пост в связи с переходом на новую работу — и. о. главы исполкома родного для него Актанышского района, а неофициально — это результата оргвыводов по языковому вопросу.

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Здоровье подкачало или кресло потребовалось?

Ещё одна крупная отставка прошла на прошлой неделе, но неожиданностью не стала, потому как в середине августа 2017 года ходили слухи, что не зря председатель Центризбиркома Татарии Экзам Губайдуллин не пошёл в новый созыв комиссии, освободив своё кресло экс-главе Нацбанка РТ Мидхату Шагиахметову.

К слову, дата ухода последнего с поста совпала с развалом «Татфондбанка», где доля республики прямо или через учреждённые компании была около 41%. Именно ТФБ потянул за собой большинство «лопнувших» банков региона и компаний, которые так или иначе были связаны с ним или его неформальной банковской группой.

На момент выдвижения Шагиахметова в ЦИК РФ он числился временно не работающим. В это же время казанские СМИ со ссылками на неофициальные источники писали, что Губайдуллин не просто так выдвинулся на довыборы сельского депутата, где у него и оппонента не было (единственного конкурента не зарегистрировали), а мандат должен был стать обязательной ступенькой к креслу председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», которое на тот момент занимал Мингасит Шакиров. Конечно, официально последний сам попросился в досрочную отставку, и повод уважительный нашёлся — возраст (Шакирову — 70 лет), и здоровье уже не то. Но на деле и Губайдуллин уже не молод — лишь на шесть лет младше предшественника.

Данная рокировка понятнее будет, если учесть, что Совет районов — это не марионеточная структура, а вполне себе сила, за которой стоят муниципалитеты, а впереди выборы. Сначала президента РФ в 2018 году, потом выборы депутатов Госсовета РТ в 2019 году и наконец в 2020 году выбирать будут главу региона.

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