За 2019 год правоохранители Барнаула нашли 410 уголовных преступников и установили местонахождение почти двух тысяч пропавших без вести граждан. В 2020 году полицейские столицы Алтайского края вновь намерены улучшить показатели работы. Врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров напомнил, что это особенно важно в год 75-летия Великой Победы.