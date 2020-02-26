26 Февраля
 
10:20

В новой серии интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», вышедшей сегодня, 26 февраля, президент РФ прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова. Президент отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс.

10:00

Путин 26 февраля поставит задачи МВД России на 2020 год

Глава государства выступит перед сотрудниками МВД и определит основные направления работы на 2020 год.

10:00

В Барнауле отмечается снижение уровня преступности

За 2019 год правоохранители Барнаула нашли 410 уголовных преступников и установили местонахождение почти двух тысяч пропавших без вести граждан. В 2020 году полицейские столицы Алтайского края вновь намерены улучшить показатели работы. Врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров напомнил, что это особенно важно в год 75-летия Великой Победы.