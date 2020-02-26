26 Февраля
10:20
В новой серии интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», вышедшей сегодня, 26 февраля, президент РФ прокомментировал дело журналиста Ивана Голунова. Президент отметил, что следствие должно вестись по закону и без спешки, несмотря на широкий общественный резонанс.
10:00
Путин 26 февраля поставит задачи МВД России на 2020 год
Глава государства выступит перед сотрудниками МВД и определит основные направления работы на 2020 год.
10:00
В Барнауле отмечается снижение уровня преступности
За 2019 год правоохранители Барнаула нашли 410 уголовных преступников и установили местонахождение почти двух тысяч пропавших без вести граждан. В 2020 году полицейские столицы Алтайского края вновь намерены улучшить показатели работы. Врио начальника УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров напомнил, что это особенно важно в год 75-летия Великой Победы.